İngiltere’de mahsur kalan öğrencilerin Türkiye’ye uçuşları başladı

Türkiye’nin İngiltere’ye koyduğu uçuş yasağı nedeniyle ülkelerine dönemeyen öğrencileri götürmek için bugün THY Londra’nın güneyindeki Gatwick Havaalanı’ndan sefer düzenliyor.

BBC Türkçe’de yer alan Onur Erem imzalı habere göre öğrencileri Türkiye’ye götürecek uçaklar Güney Londra’da yer alan Gatwick Havaalanı’nın kalkacak.

Havalimanında yüzlerce öğrenci, uçaklara binebilmek için sıra bekliyor. Uçakların yerel saatle 10.30 civarı kalkması bekleniyor. Türkiye’ye dönmek isteyen öğrencilerin, Londra Başkonsolosluğu’na kayıt yaptırması gerekti.

Konsolosluk dün öğrencilere gönderdiği e-postada, dönmek isteyenlerin iki saat içinde yanıt vermesini talep etti. Bugünkü seferler, İngiltere’ye uçuşların durdurulmasından sonra gerçekleşen ilk tahliye uçuşu olacak.

Öğrencilere uçağa binmek için en geç 08.00’de havalimanında olmaları söylendi. Sabah 07.00’den itibaren Gatwick Havaalanı’ndaki THY bankoları önünde uzun sıralar oluştu. Türkiye’ye dönecek öğrenciler iki hafta boyunca, boşaltılan öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak.

Öğrencilerin Samsun ve Sakarya’daki yurtlara yerleştirilmesi bekleniyor. Türkiye 16 Mart akşamı yaptığı açıklamada, 17 Mart sabah 08.00’den itibaren İngiltere’den Türkiye’ye uçuşları durdurmuştu. Kararın ani bir şekilde alınması nedeniyle Türkiye’ye dönmek isteyen çok sayıda kişi hazırlıksız yakalanmıştı. İngiltere’de üniversite okuyan, öğrenci değişim programına katılan ve dil okullarına gelen çok sayıda Türkiye vatandaşı öğrenci bulunuyor.