İngiltere’de mahsur kalan KKTC’li öğrenciler evlerine dönüyor

Koronavirüs salgının ardından ülkeler arası durdurulan uçak seyahatleri sebebiyle Birleşik Krallık’ta mahsur kalan Kuzey Kıbrıslı öğrenciler iki uçakla evlerine dönecek.

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC yetkilileri ile yapılan uzun görüşmeler sonrasında anlaşmaya varılarak Ada’ya dönmek isteyen öğrenciler için cuma ve cumartesi günü iki uçak kaldırılacak.

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu Başkanı Adil Bey imzalı açıklama şöyle:

“Uzun bir süredir verilen uğraşların meyvesini sonunda aldık. Kıbrıs’ta Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tabipler Birliği ve Psikologlar Derneğinden, Londra’daki Temsilciliğimiz, Eğitim ve Kültür Ataşemiz ve birçok öğrenciden aldığımız destek ve Dışişleri Bakanlığımızın yoğun girişimleriyle, Birleşik Krallık’ta kalan öğrencilerimizi taşıyacak olan uçaklar onaylandı. Cuma günü saat 18.00 ve Cumartesi günü 08.00’da Londra Stansted’ten kalkacak olan uçuşlarımız için katkı koyan herkese teşekkür ederiz. Cuma günkü uçak için otobüs servisimiz mevcuttur. Leeds-Manchester-Birmingham’dan geçecek olan bir otobüs ile, Swansea-Cardiff-Bristol-Southampton-Brighton’dan geçecek olan bir başka otobüs de ayarlanmıştır. Cumartesi için de çalışmalarımız sürmektedir.

Kıbrıs’a ulaştığımızda ise Sağlık Bakanlığının kontrolünde 14 gün boyunca sıkı bir karantinaya gireceğiz.

Kayıt olan arkadaşlarımıza bu birkaç saat içinde bilet işlemleri için ulaşılacaktır.

Diğer organizasyonlardan alınan bilgilere itimat etmemek önemlidir. Bu gibi kuruluşlar profesyonel sağlıkçılarla iletişim içerisinde değildir. Belli grupların bu uçakta bulunması risk teşkil edebilir ve bilinçsizce yapılan açıklamalar vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atmaktadır. Federasyonumuzu takip etmeye ve ilgili makamlardan alınan bilgileri okumaya devam ediniz.”