Bazı toplum derneklerimiz Koronavirüs’e karşı ortak yardım başlattı

Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren bazı toplum derneklerimiz tarafından oluşturulan Demokratik Güç Birliği Britanya, ülkeyi sarsan Koronavirüs salgınına karşı yardımlaşma kararı aldı.

DGB tarafından yapılan yazılı açıklamada yaşlılar ve yardıma ihtiyacı olanlar için önemli kararlar alındığı ve süreç boyunca Britanya Alevi Federasyon’un açık tutularak olası gelişmelere karşı çözüm merkezi olarak kullanılacağı vurgulandı.

DGB tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Korona virüs olarak bilinen Covid -19 virüsünün Britanya da daha çok yayılması ile beraber hükümet mevcutta almış olduğu tedbirlere yenilerine ekleyerek, salgının yayılmasını asgari düzeye indirmek için bugün daha kapsamlı ve radikal bazı önlemler aldığını bildirdi.

Okulların Cuma gününden itibaren süresiz bir zaman dilimi için kapatılması alınan yeni önlemler arasında.

18 Mart 2020 tarihi itibarı ile Britanya da Korona Virüs’ten ölenlerin sayısı 104 olarak açıklandı. Ancak bu sayının günlük olarak çok daha hızlı yükseleceği uzmanların öngörüleri dahilinde.

Daha önce de Demokratik Güç Birliği – Britanya olarak bu süreçten ciddi olarak etkilenecek olan toplumumuzu bilgilendirmek bakımından somut adımlar attık. Yine toplumumuzun var olabilecek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bazı somut adımlar attık.

Yaşanılan yeni gelişmeler ve hükümetin almış olduğu yeni tedbirler ışığında DGB bileşeni kurumlar olarak büyüyerek gelişecek olan toplumsal ihtiyaçların karşılanması için yeni kararlar alınmıştır.

Hasta ve yaşlı durumda olup mevcut salgından dolayı sokağa çıkamayanların aşağıda belirtilen telefon numaraları vasıtası ile bizimle irtibata geçmeleri durumunda asgari gıda ve ilaç ihtiyaçlarını gönüllülerimiz vasıtası ile karşılayacağımızı bildiriyoruz. Günlük gelişmeler derlendikten sonra Facebook sayfamız üzerinden tüm halkımız ile paylaşılacaktır. Mahallelerde oluşan Korona Virüs Ortak Dayanışma Grupları ile irtibata geçilip onlardan toplumsal ihtiyaçların karşılanması için yardım istenilecek – birlikte çalışılacaktır. Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek bakımından, Korona Virüs testleri pozitif çıkanların bizimle irtibata geçmeleri halinde oluşacak olan veri tabanına bilgileri eklenecek, olası bir durumda daha rahat ve hızlı müdahale edilecektir. Kişisel bilgiler kesinlikle bilgi gizliliği kapsamında ele alınacaktır. Bu süre boyunca Britanya Alevi Federasyonu açık tutulacak ve DGB ortaklığı ile halkımızın sorunlarının çözümü için merkez olarak kullanılacaktır.

Tüm bunların gerçekleşebilmesi ancak ve ancak dayanışma ile mümkündür. Bütün halkımıza çağrımızdır; Başta hijyen ürünleri olmak üzere, alamayacak durumda olan insanlarımızın ihtiyacının karşılanması için gıda yardımlarınızı bekliyoruz.”

İletişim Bilgileri;

Gik-Der – 07927211122

Britanya Alevi Federasyonu – 07723926328

CEMEVİ – 07971434834

DAY-MER – 07956260367

Kürt Toplum Merkezi – 07734360980

Demokratik Güç Birliği Britanya bileşenleri: