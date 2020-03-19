DP Başkanı Fikri Ataoğlu Londra’da temaslarda bulundu

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Londra’da yaşayan toplum üyelerimizle Londra’da bir araya geldi.

ATAOĞLU: “İNGİLTERE’DEKİ GÜCÜMÜZÜ KULLANMALIYIZ”

Ataoğlu, İngiltere’de çok sayıda Türkün yaşadığına dikkat çekerek siyasi gücün kullanılarak Brexit süreci sonrası Kuzey Kıbrıs’la olan ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Direkt uçuşların başlaması için baskı kurulması, iş imkânlarının artırılması için neler yapılması gerektiği konusunda çalışmalar yürütülmesinin önemine değinen Ataoğlu, Kıbrıslılar ile İngilizlerin birbirine yabancı olmadığını, tarihi geçmişi olduğunu belirtti.

Ataoğlu, lobicilik faaliyetleri, Kuzey Kıbrıs’ı tanıtım etkinlikleri, gençlerin bu işlerin parçası olması için çalışılması gerektiğini söyleyerek, Londra’da Kıbrıs Türk gençliğinin Kuzey Kıbrıs’ı tanıması, kültürünü yerinde görüp, tanıyabilmesi için daha önce başlatılan projenin devamının sağlanmasının önemine değindi.

“Gailemiz memleketimiz, gençlerimizdir” diyen Ataoğlu, Londra’daki Kıbrıslı Türk gençlere sahip çıkmak istediklerini söyledi.

ATAOĞLU, KıBRıS TÜRK SIVIL TOPLUM ÖRGÜTLERI TEMSILCILERI VE HALKLA BULUŞTU.

Ataoğlu, asimilasyonun önüne geçilmesi amacıyla yapılan çalışmanın önemine değindi.

Londra ziyareti kapsamında bir dizi görüşme gerçekleştirdiğini anlatan Ataoğlu, sorunları dinlediğini, çözüm önerileri üzerinde konuşmalar yapıldığını belirtti.

DP Başkanlığı görevini devraldıktan sonra yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Ataoğlu, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Tük gençlere sahip çıkmak için de bir takım çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Dış temsilciliklerle yaptıkları ve yapacakları görüşmeleri ilgili bakanlara ileteceklerini, öneriler sunacaklarını belirterek alternatif model uygulamaların hayata geçmesi için de çalışmaların takip edileceğini belirtti.

Londra’da Kıbrıs kültürünün anlatıldığı iki ayrı festival yapılması konusunu da gündeme getiren Ataoğlu, iki festival kararlılığı sürecekse, iki festivalin bir hafta arayla değil, 3-4 hafta arayla yapılmasının Kuzey Kıbrıs’tan da destek ziyaretini artırabileceğini söyledi.

KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili sürece de değinen Ataoğlu, yurt dışındaki Kıbrıslı Türklere de seçme ve seçilme hakkı verilmesini desteklediklerini dile getirdi.