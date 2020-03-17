Mahir Kılıç Koronavirüs’ün Britanya’daki gıda sektörüne ekonomik etkisini değerlendirdi

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs için kıta ve tüm dünya gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen “pandemi” olarak nitelendirme kararını aldıklarını açıklamasının ardından küresel ekonomik bir krize mi gidiyoruz?

İngiltere Restoran, Kebapçı ve Marketçiler Birliği NARTS’ın başkanı Mahir Kılıç: “COVID-19 virüs salgınının etkileri küresel çapta bir sağlık krizinin çok ötesine geçti.” dedi.

Virüs salgınının ve salgına karşı alınan karantina önlemlerinin etkileri Britanya’daki gıda sektörümüzü çok ciddi etkilemeye başladı. Gıda sektörünün büyük ölçüde düşük ücretli göçmen işçiliğine bağımlı olduğunu dile getiren Kılıç, Brexit nedeniyle sektörün kalifiye eleman ve işçi bulma sorunu ile boğuşurken şimdi de Koronavirüs salgını nedeniyle büyük bir darbe yediğini söyledi.

Koronavirüs salgınının etkilerinin bu hafta başı itibariyle sektörde hissedildiğini ve özellikle Londra’daki Türk restoran/kafelerinin cirolarında neredeyse yarıya varan düşüşler gözlemlediklerini ileten Kılıç, hükümetin bir an önce küçük ve orta boylu işletmeleri destekleyecek politika üretmeleri çağrısında bulundu.

11 Mart’ta Britanya Hazine Bakanı Rishi Sunak’ın 1 Nisan 2020-31 Mart 2021 dönemi için belediyelere ödenen stopaj vergisinin (Business Rates) alınmayacağını duyurmasının takdirle karşılandığını belirten Kılıç, hükümete çağrıda bulundu:

10 kişiye kadar işçi çalıştıran işletmecilere ödemeleri gereken Ulusal Sigorta Primlerinin (PAYE) yeni mali yılda alınmaması

Elektrik ve gaz tüketen gıda işletmelerinden %20 katma değer vergisi alınmaması

Her yıl belediyelere ödenen İşletme ruhsatı harcının yeni mali yılda alınmaması

‘Late Night Levy’ ruhsat harcının yeni mali yılda alınmaması

NARTS Başkanı Kılıç hükümetin küçük işletmelere yönelik yukarıda yazılı tedbirleri almaması durumunda önümüzdeki ilk 6 ay içerisinde kirasını, faturalarını, çalışanlarını ödeyemeyen 7 binin üzerinde etnik gıda işletmesinin kapanabileceğini dile getirdi.