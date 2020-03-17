İngiltere’de koronavirüs sebebiyle Kıbrıslı bir Türk hayatını kaybetti

Güney Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türk Elmaziye Kanlı’nın tedavi gördüğü Farnborough Hastanesi’nde koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açık Gazete’den Faruk Eskioğlu’un haberine göre Londra’da yıllardır toplum üyelerimize hizmet veren Ramadan Camii Vakıf Başkanı ve UK İslamic Funeral Service’in yöneticisi Erkin Güney, Elmaziye Kanlı’nın 80’li yaşlarında olduğunu belirterek, “Kendisini şahsen de tanıyordum, kız kardeşimin kaynanasıdır. Çok iyi bir insandı ve evinin de direğiydi. Ailecek çok üzgünüz” dedi.

Güney, “İngiltere’nin virüse karşı hazırlıksız olduğu anlaşıldı. Hastanelerden virüs kurbanı cenazelerle ilgili bilgi alamıyoruz. Büyük olasılıkla cenazeleri ailelere vermek yerine kendileri özel defnetmeyi planlıyorlar. Diğer cenaze şirketleri de yetkililerle iletişim kuramamaktan şikayetçiler” dedi.

Güney hayatını kaybeden Kanlı’nın cenazesinin defni hakkında, “Ne yazık ki hem İngiltere’deki otoritelerin bu konuda ne yapacağı belli değil, hem de memlekettekilerin… Büyük bir karmaşa yaşanıyor. Öte yandan memlekete uçaklar da kalkmıyor. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ın yurtdışında virüsten yaşamını yitiren vatandaşlarını ‘memlekete gönderilerek defnedilme isteklerine de saygı duyarak gerekli girişimleri yapmaları gerekiyor.” dedi.

Babası Ramadan Güney’in yine toplumda bir ilki gerçekleştirerek 1981’de Türk Şehitliği’nin de bulunduğu Brookwood Mezarlığı’nı satın aldığını anlatan Güney şunları söyledi:

“Brookwood Mezarlığı’nda 10 yıl önce, aralarında İçişleri Bakanlık temsilcisinin de olduğu üst düzey yetkililer mezarlığa gelip olası bir virüs ölümlerinde yeterlilik araştırması yapmışlardı. Şimdi bazılarına saçma gelebilir ama ben komplo teorilerinin doğru olduğuna inanıyorum.”