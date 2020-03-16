Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Balosu yoğun katılımla gerçekleşti

Londra’da faaliyet gösteren ‘Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere’, 13 Mart Cuma akşamı ‘Birlik ve Beraberlik Balosu’ gerçekleştirdi.

İngiltere’de doğup büyüyen, okumak ve yaşamak için Kıbrıs’tan gelen gençleri örgütlemek ve Kıbrıs Türk kimliğine sahip çıkma misyonu ile kurulan Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere,13 Mart Cuma akşamı, Grand Palace Banqueting Suite’te, ‘Birlik ve Beraberlik Balosu’ düzenledi.Cyprus Paradise’ın ana sponsoru olduğu ‘Birlik ve Beraberlik’ Balosuna 200’ün üstünde katılım sağlandı.Etkinlikte ünlü popçu Eylem’in yanısıra, Londra’nın sevilen isimleri Erdoğan Baca ve Devrim Baca sahne alarak konuklara keyifli anlar yaşattı.Düzenlenen geceye, Britanya Kraliçesi onur ödülünün sahibi Dr Teoman Sırrı, KKTC Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Metin Harper, IBM firmasında yönetici danışman Okan Baysan, meclis üyeleri, çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, iş adamları ve geniş bir gençlik grubu katıldı.Kuzey Kıbrıs’ta korona virüsünden dolayı yaşanan gelişmelerden Londra ziyaretini yarıda bırakmak zorunda kalan Demokrat Parti Genel Başkanı, eski Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ve bu nedenden dolayı baloya katılamayan KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, gençlere gönderdikleri mesaj gecede okundu.

Gecenin açılış konuşmasında Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu, diasporadaki Kıbrıs Türk toplumun birlik ve beraberliğine vurgu yaparak şu açıklamayı yaptı:“Bu akşam burada bir arada olma amacımız ise, gençlerimizin ve büyüklerimizin hep birlikte güçlü bir mesaj vermesi. Bizler Kıbrıslı Türk gençler olarak artık bu toplumun bölünmesine veya ayrı düşmesine müsaade etmek istemiyoruz, birlik ve beraberlik içinde İngiltere’deki gücümüzü artık kullanıp sesimizi duyurmak istiyoruz.Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere, herhangi bir gençlik derneklerinden bir dernek değil, sessiz çoğunluğun içinde dalgalanan gençleri bir çatı altında birleştirip, asimilasyona karşı gelen bir gençlik hareketi olarak başlayan bağımsız bir birliktir. Dolayısıyla, buradaki gençleri anlamak için önce gençlerin toplumdan koptuğunu, kimlik karmaşası yaşadığını ve aidiyet duygusunu kaybettiğini anlamak gerekiyor.

Uzun yıllardan sonra ilk kez İngiltere’de doğup büyüyen veya Kıbrıs’tan okumak için İngiltere’ye gelen gençler örgütlenmeye başladı. KTGBi gençlerimizi bir çatı altında birleştirip güçlü bir ses oluşturmak için ciddi uğraşlar veriyoruz.. Sadece bununla kalmayıp, özellikle İngiltere, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’de yaşayan gençler arasında bağlarımızı güçlendirip köprü kuruyoruz. Kıbrıs Türk toplumun çoğunlukta olduğu ülkelerdeki bireylerini kenetlemek için ciddi bir sorumluluk üstleniyoruz İngiltere Türkiye, ve Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan gençler arasında köprü kurup, ortak çalışmalar gerçekleştirmeye başladık. ‘Kıbrıs Türk Gençlik Birliği’ artık büyüyen ve enternasyonal bir oluşum olma yolunda.‘Güzel bir gelecek, gençlerle gelecek’ slo­ganıyla çıktığımız bu yolda, diasporada yaşayan gençleri kenetlemek, birlik ve beraberlik amacı ile buluşturup gençlerin sorunlarını tespit edip çözüm üretmeye azim, gayret ve kararlılıkla devam edeceğiz.”Kraliçe payesi sahibi olan ve gençlerin en büyük destekçilerinden biri olan Dr. Teoman Sırrı (MBE), yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:Bu gençlerimizi tebrik ediyorum, bir ülkenin ve devletin geleceği gençlere bağlıdır. Bu gençlerimiz ne kadar birlik olursa o kadar güçlü olacak. Beni en çok etkileyen bu gençlerin İngiltere’de doğup büyümüş olmalarıdır. Gençlerimizi kaybetme korkusu yaşadığımız bu dönemde bu gençlerimiz bizlere şu an umut olmaya başladı. Bütün ümidimiz sizlersiniz.Etkinlikte söz olan KKTC Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Metin Harper, gençler tarafından tüm yapılan etkinliklere her türlü desteğe vermeye hazır olduklarını belirten Harper, geceye katılıp gençlere destek olanlar ayrıca teşekkür etti.Harper son olarak gençlere müjde verdi, Türkiye’den planlı ve programları gezi olduğunu ve gençlere bu tarihsel ve kültürel geziyi ücretsiz olarak sunacağının sözünü verdi.