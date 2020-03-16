Edwin Holidays’den görkemli açılış

İngiltere seyahat piyasasında yer edinmeyi amaçlayan Edwin Holidays 12 Mart Perşembe saat 18:00-21:00 arasında “55 Stoke Newington High Street London N16 8EL” adresindeki yeni ofislernin açılışını gerçekleştirdi.Yogun katılımın olduğu gecede Edwin Holidays‘in ortaklarından Şenel Gürlek ve Uğur Bulut (Director) açılışa katılan misafirler ve sektör temsilcileri bire bir ilgilendiler., Edwin Holidays‘in müşteri memnuniyetini öne çıkaran hizmet anlayışı ve farklı ürün yelpazesiyle Londra’daki sektöre yeni bir soluk getirmeye çalışacaklarını söyledi. Edwin Holidays kurucuları bizler turizm sektörüne Türkiyede yıllarını vermiş kişiler olarak, Halen Antalya Kemer bölgesinde 4 yıldızlı otel işletmeciliği yapan ve 30 yıllı aşkın otellerde bölüm yönetici ve üst düzey yöneticilik yapmış Şenel Hanım ile 25 yıllık seyahat acenteciliği üst düzey yöneticiliği yapmış bilgi, tecrübe ve sektörel birikimimizi İngiltere’de değerlendirmeye karar verdik.Bu düşüncenin ürünü olarak ilk ofisimizi Londra’da açtıklarnı belirtiler.

İngiltere seyehat piyasasında ürün kalitesi ve fiyat politikasının örtüştüğü hizmet vermeyi amaçladıklarnı belirtiler. Ayrıca topluma farklı bir turizm anlayışı getirmek niyetindeyiz. Alışılmışın dışında oluşturduğumuz alternative tatil planları organize edip İngiltere toplumunun hizmetine sunacağız.Bu doğrultuda ekibimize Londra seyehat acenteciliğinde uzun yıllar calışan Çimen Hassan Hanımı da dahil ettik. Ayrıca Londrada’ki bizim toplum ve farklı kültürlerden müşterilerimize hizmet vermek adına Rusca ve farklı diller konuşan personellerimiz ile sizlere hizmet vermeye çalışacaklarnın sözünü veriyoruz dediler.

Uygun fiyata tatil ve uçak biletleri hakında daha geniş bilgi almak için 02070467888 numaralı telefonu arayabilir yada firmamızın internet sitesi www.edwinholidays.com adresini ziyaret edebilirsin.