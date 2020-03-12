“Mesele insan olmak” diyor Dursun Onay

Toplumumuzun sevilen üyelerinden bir olan Dursun Onay, fırsat buldukça gazetemizi ziyaret edip, başından geçen acı tatlı olayları bizimle paylaşıyor.

Yazılar yazıp, video içerikleri oluşturan Onay, toplumumuz içindeki sorunlara dikkat çekmeyi ve sesini duyurmayı amaçlıyor.

“Mesele insan olmak” başlıklı yazında kısa hayat hikayesini anlatan Dursun Onay, “Dostlar, susmayacağım haksızlıklara boyun eğmeyeceğim; zalimler kazanamayacak.” diye serzenişte bulunuyor.

İngiltere’ye göçünü, yolculuğu sırasında ve sonrasında yaşadıklarını samimi ve duru bir dille ifade eden Dursun, yaşadığı sıkıntılar sebebiyle psikolojik tedavi gördüğünü ve bu süreçte uygulanan tedavi yöntemlerinin onu iyileştirmek yerine daha kötü bir ruh haline ittiğini anlatıyor.

Zorlu günlerinde medya kurumlarından devlet kurumlarına, dini kurumlardan derneklere kadar pek çok kapı çaldığını dile getiren Onay, toplum üyelerimiz tarafından dışlandığı ve yalnız bırakıldığı için üzüntüsünü ifade ederken, sesi titriyor, gözleri yaşarıyor.

Yazdığı şarkılar, şiirler ve diğer eserleriyle Dursun’un gönlünde taht kuran Zülfü Livaneli’nin Londra’da konser vereceğini işitince, onunla tanışmak, sesini duyurabilmek için harekete geçiyor.

Bir pankart hazırlıyor sesini duyurabilmek için, “Karanlıktayım Şimdi Güneş Toplayalım Seninle” diye yazıyor üstüne. Bir demet çiçek ve şekerlerle konser salonuna gidip, Livaneli ile görüşmek istiyor ama izin verilmiyor. Kendisini ifade etmeye çalıştıkça karşısındakilerin kabalaştıklarını ve onu darp ettikleri dile getiriyor Dursun.

O gece ağlayarak dinliyor Livaneli’nin şarkılarını…

İnsanlara onları sevdiğini söylediği için kafasına demir sandalye atılarak darp edildiğini söyleyen Dursun, sokakta tanımadığı insanlara inanıp peşlerine takıldıktan sonra gasp edilecek kadar saf ve temiz bir insan.

Yaşadığı sorunlara dayanamayarak yaklaşık 7 yıl önce Londra’yı terk eden Dursun, şimdi yakın bir şehirde yaralarını sarmaya çalışıyor.

Dursun’a kulak vermek için YouTube sayfasını www.youtube.com/channel/UCYOnHuQ3PsCTySD00nEweDg adresinden ziyaret edebilirsiniz.