Şehitler 18 Mart’ta Londra’da anılacak

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıldönümünü kutlamak ve Şehitler Günü nedeniyle İngiltere7nin başkenti Londra’da da anma etkinliği düzenlenecek.

Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği sosyal medyada yaptığı paylaşımda, anma törenine Birleşik Krallık’taki tüm toplum üyelerinin davetli olduğu belirtildi.

“Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıldönümünü kutlamak ve aziz şehitlerimizi Şehitler Günü vesilesiyle anmak amacıyla 18 Mart 2020, Çarşamba günü saat 14:00’de Brookwood Türk Hava Şehitliği’nde (Glades House, Cemetery Pales, Brookwood, Woking GU24 0B) “18 Mart Şehitler Günü Töreni” düzenlenecektir.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk Milleti’ne bu anlamlı zaferi yaşatan tüm kahramanlarımızı yad edeceğimiz, tarihimizde mukaddes bir yeri bulunan şanlı Çanakkale Zaferi’ni birlikte anacağımız bu törene Birleşik Krallık’taki toplumumuzun tüm üyeleri davetlidir.”

FEDERASYON ÜCRETSİZ ULAŞIM SAĞLAYACAK

Tören için İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu (ITDF) vatandaşlarımız için bir otobüs kiralayarak, törene katılmak isteyenlere ücretsiz ulaşım imkanı sunacak.

18 Mart Çarşamba günü saat 11:15’de Haringey Council Civic Centre’ın (High Road, Wood Green, London N22 8LE) önünde buluşulacak üyelerimiz, 11:30’da şehitliğe doğru yola çıkacak.

Federasyon otobüsü ile gitmek isteyen vatandaşlarımızın 07946 344667 veya 07482 250486 numaralarını arayarak veya mesaj göndererek kayıt yaptırmaları gerekiyor.