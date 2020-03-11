TWPA bunama hastalığı hakkında seminer düzenledi

İNGİLTERE Türk Kadınları Yardım Derneği (TWPA) sağlık semineri düzenlendi. Seminerde, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Akan Efe ve Dr. Mehtap (Mekella) Mehmet Yeşil, toplumda “bunama” olarak da bilinen “Demans nedir? Kimlerde görülür? Belirtileri, nedenleri ve tedavisi” ile ilgili konularda açıklamada bulundu.

Dernek Başkanı Semahat Mustafa’nın açılış konuşmasından sonra Dr. Mekella Mehmet Yeşil, demansta erken teşhis ve hijyenik bir yaşamın önemine değinerek yapılan son bilimsel çalışmalar hakkında bilgi verdi. Demansı önlemek için zihnin aktif tutulması, fiziksel ve sosyal olarak aktif olunması gerektiğini de vurgulayan Dr. Mehmet Yeşil, şüphe durumunda mutlaka doktorun görülmesini istedi.

İç hastalıkları uzmanı Dr. Akan Efe ise, demansı beyinde hasardan kaynaklanan ve ilerleyen bir bozukluk olarak niteleyerek, “Özellikle etkilenen bölgeler hafıza, dikkat, dil ve problem çözme alanlarıdır. Durumun ileri aşamalarında kişi zaman, yer ve kişi oryantasyonunu kaybeder. Demansın yaygın olan bir şekli alzheimer hastalığıdır” dedi.

Demansın birçok türünün olduğunu belirten Dr. Efe, “Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre; dünya çapında 50 milyon civarında demans hastası bulunup, bunların yüzde 60’ı düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşamaktadır. Her yıl yaklaşık 10 milyon yeni demans vakası görülmektedir” diye devam etti.

DEMANSIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Demansın en belirgin belirtisi yeni alınan bilgilerin unutulmasıdır. Bunun haricinde bir kişinin, demans hastası olarak kabul edilmesi için şu işlevlerden en az ikisinde bozulma gözlenmelidir: Bellek, İletişim ve dil, odaklanma ve dikkat etme yeteneği, Muhakeme ve yargı ve Görsel algı.

DEMANSIN EVRELERE GÖRE SEMPTOMLARI NELERDİR?

Erken evre: Demansın erken evresi genellikle göz ardı edilir çünkü çok yavaş ilerler. Yaygın semptomlar şöyledir: Unutkanlık, zamanı takip edememek, tanıdık yerlerde kaybolmak.

Orta evre: Demans orta aşamaya ilerledikçe, işaretler ve semptomlar daha belirgin ve kısıtlayıcı hale gelir. Bu semptomlar: Son olayları ve insanların isimlerini unutmak, evde kaybolmak, iletişim konusunda artan zorluklarla karşılaşmak, kişisel bakım konusunda yardıma ihtiyaç duymak, gezinme ve tekrarlayan sorgulama dahil olmak üzere davranış değişikliklerinin yaşanması olarak sıralanabilir.

Geç evre: Demansın geç evresi toplam bağımlılığa ve hareketsizliğe yakındır. Hafıza bozuklukları ciddi ve fiziksel belirti ve semptomlar daha belirgin hale gelir. Belirtiler şunları içerir: Zaman ve mekandan habersiz olmak, akrabaları ve arkadaşları tanımakta güçlük çekmek, kişisel bakımda yardımsız yapamamak, yürüme zorluğu, saldırganlığı artırabilen davranış değişikliklerinin yaşanması.

DEMANSIN TEŞHİSİ NASIL YAPILIR?

Demansın teşhisine yönelik özel bir test bulunmamaktadır. Hekiminiz detaylı bir klinik incelemeden sonra size sorular içeren bir test uygulayabilir. Diğer hastalıklardan şüpheleniyorsa kan testi ya da beyin görüntüleme testleri isteyebilir.

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