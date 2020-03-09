İslam Toplumu Milli Görüş tarafından Güney Londra’da Kur’an ziyafeti

İslam Toplumu Milli Görüş Peckham şubesinin düzenlemiş olduğu muhteşem Kur’an ziyafeti programı birbirinden güzel sesli, seçkin imamların katılımıyla Peckham camisinde gerçekleştirildi.

Manevi atmosferin doruğa ulaştığı ve oldukça feyizli geçen akşamda Milli Görüş teşkilatlarının tarih boyunca hayra motor ve şerre fren olduğu nakledildi.

İngiltere’de birçok hayırlı çalışmaya öncülük eden Milli Görüş eğitim çalışmalarıyla, irşat faaliyetleriyle, insanı yardım hizmetleri ve hac umre organizasyonlarıyla beşikten mezara kadar Müslümanlara hizmet ediyor ve etmeye devam edecek şeklinde Bölge başkan vekili Mehmet Kayışkanat tarafından katılımcılara nakledildi.

Hafız Murat Küçük ile başlayan Kur’an ziyafeti, hafız Osman Bostancı ve Cambridge İmam hatibi Hafız Ali Tos’un tilavetiyle devam etti.

Dualarla son bulan programda katılımcılara hediyeleri takdim edildi ve bu çalışmaların artarak devam edeceği belirtildi.