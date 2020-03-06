Türkiye’nin İdlib Operasyonu ve Suriyeli mültecilere destek için elçilik önünde eylem

İngiltere’deki bazı Türk sivil toplum örgütlerinin temsilcileri Türkiye’nin İdlib’de yürüttüğü Bahar Kalkanı askeri harekatına destek ve Avrupa’ya geçmek isteyen mültecilerin Yunanistan sınırlarında yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için Londra’daki Türk Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaptı.

İngiliz Türk Derneği (British Turkish Association) çatı örgütü bünyesindeki sivil toplum örgütlerinin temsilcileri adına basın açıklamasını birliğin sözcüsü İbrahim Gökçe okudu.

Türkiye’nin dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğu belirtilen açıklamada, “Diktatör Esad’ın İdlib’deki masum sivillere saldırısı yüzünden şimdi çok sayıda sığınmacı zaten sığınmacı yükü altındaki Türkiye’ye yönelmiş bulunuyor.” ifadelerine yer verildi.

Türkiye’nin sığınmacılara yönelik siyasetinin değişmediği belirtilen açıklamada, ülkenin kapısının baskıdan kaçan herkese açık kalacağı şu sözlerle vurgulandı:

“Türkiye’nin mültecilere ve göç olayına olan bakışı değişmemiştir, zulümden kaçan bu masum insanlara yardım etmeye devam edecektir. Türkiye bu bağlamda mültecilere karşılıksız sağlık ve sosyal hizmetler, yanı sıra iş imkanları sunarak, sığınmacılara birer misafir hassasiyetiyle davranmaktadır. Ancak Türkiye’ye doğru gerçekleşen yeni gelen göç dalgasıyla, ülkede aşırı yoğunlaşan mülteci nüfusu nedeniyle yurt içi kaygılar baş göstermiştir. Bu nedenle başka seçenek olmadığı için Türkiye sınırlarını açmak zorunda kalmıştır.”

UÇUŞA YASAK BÖLGE

Türk sivil toplum örgütleri açıklamalarında İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin hükümetlerinden de taleplerde bulundu.

AB’den, Türkiye ile yaptığı sığınmacı anlaşmasında kendi üzerine düşenleri yerine getirmesi istenilen açıklamada, ilgili hükümetlerin sığınmacıların Avrupa’ya girişini engellememesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, uluslararası toplumdan da İdlib’de uçuşa yasak bir bölge oluşturulması için harekete geçmesi istendi.

BÜYÜKELÇİ TEŞEKKÜR ETTİ

Aralarında AKP Londra Temsilcisi Abdurrahim Boynukalın ile Uluslararası Demokratlar Birliği İngiltere Şubesi Başkanı Erdal Yetimovan’ın da bulunduğu Türk sivil toplum örgütü temsilcileri okunan basın bildirisinin ardından Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın’ın daveti üzerine resmi konutta ağırlandı.

Boynukalın, Büyükelçi Yalçın’a yapmış oldukları eylem hakkında bilgi verdikten sonra, Yalçın da kısa bir konuşma yaptı.

Yapılan gösteriden duydukları memnuniyeti dile getiren Yalçın, Türkiye’nin Suriye politikası hakkında açıklamalarda bulundu.

Yalçın, Türkiye’nin 9 yıldır Suriye politikasının değişmediğini söyledi: “Suriye 9 yıllık kanayan yara. Türkiye 9 yıldır, başından beri bu sorunda tutarlı ilkeli davranışını hiç değiştirmeyen belki de tek ülke oldu.”

Türkiye’nin Suriyeli mülteciler için yaptıklarını da dile getiren Yalçın, Astana ve Soçi Mutabakatları çerçevesince Türkiye’nin Suriye toprakları içerisindeki askeri varlığının meşru olduğunu dile getirdi.