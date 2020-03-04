Hackney’de yaşayan toplum üyelerimiz için mutlu yaşam projesi sürüyor

KIBRIS Türk Kültür Derneği yalnız yaşayan ve yalnızlık çekip yeni arkadaşlıklar edinmek isteyen toplum üyelerimiz için mutlu yaşam projesi yürütüyor.

Geçen Ağustos ayından itibaren başlayan ve yoğun katılımla devam eden proje Hackney bölgesinde yaşayan 50 yaş üstü insanlar için yapılıyor.

Gazetemize konuşan dernek koordinatörü Gülnur Salih, “Yalnız yaşayanları ya da yalnızlık çekenleri, yeni arkadaşlarla tanışmak ve sosyalleşmek isteyenleri çay günlerimize davet ediyoruz.” dedi.

“Projemiz, İngiltere’nin14 ayrı bölgesinde uygulanan Milli Piyango Toplum Fonunun başlatmış olduğu, yalnız yaşayanların problemini anlamayı, ayrıca yalnız yaşamadığı halde yalnızlık çeken, sosyalleşemeyen kişilerin sorunlarını anlama programının bir parçasıdır. Bizim projemiz, 25 proje içinde yer almakta ve Türkçe konuşan toplumla bu çalışmaları yürüten ve programa katkıda bulunan tek derneğiz.

Derneğimiz, bu konuda öncülük yapıyor ve toplum bireylerini de bu projeden yararlanmaya ve de çalışmalara dahil olmaları için davet ediyoruz. Gelin projeye katılın, yalnızlık çekmeyin.”

Her hafta Çarşamba günleri saat 11.30 – 14.30 arasında gerçekleşen çay günlerinde proje kapsamında yalnızlık sorunlarını anlamaya çalışan anketler yapılarak, sosyalleşmeyi sağlayacak bir takım faaliyetler yürütülüyor.

“Projeye katılıp devam edenler, bir takım yeni arkadaşlarla tanışma fırsatı bulduklarını, kendilerinde önemli pozitif gelişmeler olduğunu ve de sabırsızlıkla Çarşamba günlerini beklediklerini söylemektedirler.” diyen Salih, güzel sohbetler etmek, yararlı bilgiler öğrenmek ve bildiklerini paylaşmak isteyenler için projenin bulunmaz fırsat olduğunu söylüyor.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği tarafından yürütülen bu çalışmalar kapsamında, çay ve ikramlar katılımcılara ücretsiz olarak ikram ediliyor.

Hackney dışında yaşayanların da çaya gelebileceğini belirten Salih, yakın zamanda Londra dışına çok ucuz fiyatlara otobüs gezileri düzenleyeceklerini de duyurdu.

Projede gönüllü olarak yer almak ya da katkı sağlamak isteyenlerin kendilerine ulaşmasını talep eden Salih, detaylı bilgi için 07946 344 667 numarasından kendisine ulaşılabileceğini dile getirdi.

14a Graham Road, Dalston, Hackney, E8 1BZ adresinde yer alan Kıbrıs Türk Kültür Derneği’ni, “Mutlu Yaşam Projesi” ve “Kıbrıs Türk Kültür Derneği-Londra” Facebook sayfalarından da takip edebilirsiniz.