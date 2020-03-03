Emekçi kadınlar için bir dizi etkinlik düzenlenecek

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle toplum üyelerimiz tarafından bir dizi etkinli düzenlenecek.

Yeryüzünde milyarlarca kadın ve erkeğin kutladığı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için Day-Mer ve Kırkısrak Derneği tarafından şenlik organize edilmesinin yanı sıra, toplum üyelerimiz One Women Rise kampanya örgütünün düzenlediği yürüyüşe katılacak ve SPOT (Türkiye Halklarıyla Dayanışma) kampanya örgütü ile Day-Mer Kadın Komisyonu tarafından bir toplantı düzenlenecek.

CUMARTESİ GÜNÜ BÜYÜK YÜRÜYÜŞ

Her yıl olduğu gibi bu yıl da One Women Rise kampanya örgütü tarafından merkez Londra’da bir yürüyüş düzenlenecek. Day-Mer Kadın Komisyonu bu yıl da en ön saflardaki yerini alarak toplum üyelerimizle birlikte kadınlar için yürüyecek. Trafalgar Meydanı’nda saat 13.00’te başlayacak yürüyüş için saat 11.30’da Tottenham’da bulunan Day-Mer dernek binasında bir araya gelinecek.

PAZAR GÜNÜ ŞENLİK VAR

Day-Mer Kadın Komisyonu ve Kırkısrak Derneği Kadınları 8 Mart Pazar, saat 16.00’da, Day-Mer’in Tottenham’daki derneğinde şenlik düzenlenecek. Şenlikte Paula Darwish ve Serpil Kılıç sahne alacakken onlara bağlamada Erdal Yazıcı, kabak kemanede ise Melissa eşlik edecek. Day-Mer Kadın Halkoyunları ekibinin hazırladığı özel dans gösterisinin yanı sıra Day-Mer Ritim Grubu ve Day-Mer Şiir Grubu canlı performanslar sergileyecek. Şenlik kapsamında toplum üyelerimiz tarafından oluşturulan Londra Amatör Fotoğraf Topluluğu’nun (LAPS) kadın temalı fotoğraf sergisi ve toplum üyelerimiz tarafından yapılan resim sergisi gezilebilecek. Day-Mer’in 22 Moorefield Road, Tottenham, London N17 6PY adresinde yer Kuzey Londra Toplum Merkezi binasında gerçekleşecek olan şenlik için kişi başı bilet fiyatı 5 pound olarak duyuruldu.

TÜRKİYE’DE KADIN HAKLARI TOPLANTISI

Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde SPOT (Türkiye Halklarıyla Dayanışma) kampanya örgütü ve Day-Mer Kadın Komisyonu bir toplantı düzenleyerek “Türkiye’de kadın hakları” konusunu ele alacak. Tottenham’daki Day-Mer dernek binasında 11 Mart Çarşamba saat 19.00’da başlayacak olan toplantının ücretsiz ve herkese açık olduğu duyuruldu.

BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜN

Day-Mer Kadın Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamalarda ise başka bir dünyanın mümkün olduğu ve birlikte başarılabileceğine vurgular yapıldı.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün nasıl doğduğu hakkında tarihi bilgilerin paylaşıldığı açıklamada, “Dünyanın dört bir yanında kadınlar sömürü, güvencesizlik, şiddet, eşitsizlik ve baskıya karşı mücadele yollarını açmaya ve seslerini yükseltmeye çalışıyorlar… Kadınlar, kendi bedenleri ve gelecekleri üzerine sözlerini söylemeye devam ettikçe ve sokaklarda, meydanlarda toplandıkça mücadelelerimiz yeni zaferlerle sonuçlanacaktır.” ifadelerine yer verildi.

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Yapılan açıklamada “8 Mart bundan yaklaşık yüzyıl önce kadınların mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanmaya başlandı. Mücadele sebeplerimiz hala o kadar çok ki bu mücadeleyi ancak dayanışmayla güçlendirebiliriz. Tüm arkadaşlarımızı, kız kardeşlerimizi Day-Mer’de örgütlenmeye ve mücadelemize sahip çıkmaya davet ediyoruz.” denildi.