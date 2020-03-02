Genç yetenek Elfida’ya Londra Kraliyet Müzik Akademisi’nden kabul

ÇEV Sanat’ın Genç Yetenekler Projesi kapsamında İngiltere’de Yehudi Menuhin Okulu’nda eğitimine devam eden keman sanatçısı Elfida Su Turan, Londra Kraliyet Müzik Akademisi’ni tam bursla kazandı.

Bu yıl Amerika, Asya ve Avrupa’da yapılan Kraliyet Müzik Akademisi ‘Üstün Başarı Sınıfı’ için gerçekleşen seçmeler sonucunda İngiltere dışında sadece bir yabancı öğrenciye verilen tam bursu kazanarak lisans programına kabul edildi.

ÇEV Sanat’ın QNB Finansbank Ana Sponsorluğunda sürdürdüğü Genç Yetenekler Projesi kapsamında dünyanın en önemli yaylı sazlar müzik okulu kabul edilen İngiltere’deki Yehudi Menuhin Okulu’nda eğitimine Londra’da devam eden Turan, 2020 Eylül ayında lisans eğitimine başlamadan önce bu yıl düzenlenen Londra Kraliyet Müzik Akademisi açılış konserinde performans sergiledi.

Yehudi Menuhin okulunun müzik direktörü Oscar Colomina İ Bosh, Turan’a üstün başarısından dolayı 28 Haziran’da Londra Wigmore Hall konser salonunda ödül olarak solo konser verme hakkı tanıdı.

Genç yetenek, ÇEV Sanat tarafından kendisine verilen 1883 yapımı Joseph Guarini kemanı ile çalışmalarını sürdürüyor. Turan, 13 Nisan’da Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda, 21 Nisan’da Ankara Erimtan Müzesi Resitali’nde, 28 Haziran’da Londra Wigmore Hall’da, 12 Temmuz’da Menuhin Summer Festival Konserleri’nde sahne alacak.

ELFİDA SU TURAN KİMDİR?

2002 yılında İstanbul’da doğan Elfida Su Turan keman eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarında Veniamin Varsavsky ile başladı.

10 yaşında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile solist olarak çalan Elfida Su Turan ertesi yıllarda İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Başkent Üniversitesi Orkestra Akademik Başkent, Aşkın Ensamble, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Bakırköy Belediye Orkestrası, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşliğinde solist olarak çaldı.

Bugüne kadar Akbank Sanat, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Filarmoni Derneği, Uludağ Üniversitesi, Klasik Keyifler Derneği, Saraybosna Müzik Akademisi, Hikmet Şimşek Kültür Merkezi, İş Sanat, Milli Reasürans, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Fransa Bastille Opera Salonu, Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Yehudi Menuhin Hall, Cambridge Üniversitesi salonlarında konser veren Turan, yurtiçi ve yurtdışında birçok ustalık sınıfına davet edilerek Cihat Aşkın, So-Ock Kim, Bomsori Kim Itzhak Raskovsky, Rodney Friend, Davide Alogna, Muhammedjan Turdiyev , Tuncay Yılmaz Ellen Jewett ve Ani Schnarch ile çalışma fırsatı buldu.

‘EN İYİ TÜRK ESERİ YORUMCUSU ÖDÜLÜ’

Mart 2013’te Sırbistan Müzik pedagogları tarafından düzenlenen Uluslararası keman yarışmasında birincilik ödülü kazanan Turan, Nisan 2013’te düzenlenen Ulusal Gülden Turalı Keman Yarışması’nda ‘en iyi Türk eseri yorumcusu ödülü’nü kazanırken aynı yarışmada kendi kategorisinde ikincilik ödülüne sahip oldu.

Haziran 2015’te 7’nci Agimus Firenze Premio Crescendo yarışmasında birincilik ödülü, Ağustos 2015’te Ukrayna Kiev’de 13’üncüsü düzenlenen İndividualis yarışmasında birincilik ödülü ve 2015 Kasım ayında Fransa’da düzenlenen Grand Prize Virtuose yarışmasının da birincilik ödülüne sahip oldu.

2018’de 2’nci Ilona Fehér Uluslararası keman yarışmasında üçüncülük ödülünü kazandı. 2015’te Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası üyesi olan Elfida Su Turan aynı yıl İş Sanat Parlayan yıldızlar serisine seçilmiş ve İş sanat Sahnesinde konser verdi. 2017’de Donizetti ödülleri yılın çıkış yapan genç müzisyeni kategorisinde aday gösterildi.

Elfida Su Turan, Çağdaş Eğitim Vakfı’nın ‘Genç Yetenekler Projesi‘ kapsamında eğitimine devam ediyor. Turan, Şubat 2016’da sınavına davet edildiği dünyanın en önemli yaylı sazlar müzik okulu kabul edilen İngiltere Yehudi Menuhin School sınavlarını başarıyla geçti ve kazandığı burslu eğitimini okuldaki hocası Akiko Ono ile sürdürüyor.