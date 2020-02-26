İşçi Partili vekil Feryal Clark Londra Bisiklet Kulübünü ziyaret etti

Londra’da toplum üyelerimiz tarafından kuruluna ve her geçen gün daha fazla insana ulaşmayı başaran Londra Bisiklet Kulübü, Türkiye kökenli Milletvekili Feryal Clark’ı konuk etti.

Kulüp üyeleriyle bir araya gelerek, onları dinleyen ve onlarla birlikte bisiklete binen Clark, Londra Bisiklet Kulübünü parlamentoda ağırlamak istediğini istedi.

Britanya Alevi Federasyonuna tahsis edilen tesisteki trafiğe kapalı alanda toplum üyelerimize bisiklet kullanmayı ve işin püf noktalarını öğreten kulüp yönetimi, TFL’den maddi ve manevi destek sözü de aldı.

Londra Bisiklet Kulübü’nün yazdığı bisiklet eğitim projesi TFL tarafından kabul edildi ve üç yıl için toplamda 10 bin pounda maddi destek almaya hak kazandı.

Enfield Belediyesi ise bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasına destek olmak için 24 bisikletin park edilebileceği bir ‘container cycle hub’ siparişi verdi. Belediye tarafından hediye edilen kilitli bisiklet parkı Enfield’de bulunan Britanya Alevi Federasyonu yerleşkesine kurulacak.

Daha profesyonel düzeyde bisiklet eğitimleri verebilmek için kulüpten iki kişi belediyenin desteği ile bisiklet eğitmenliği kursuna gidecekken, 5 kişi ise bisiklet tamiri kursu alarak kulübe katılanlara teknik destek sağlayacak.

“Amacımız Londra yaşayan Türkçe konuşan toplumda bisiklet kültürünün gelişmesine katkı sunmak.” diyen Londra Bisiklet Kulübü Başkanı Özgür Korkmaz, “Hem düzenli bisiklet eğitimleri vereceğiz hem de 20 adet bisiklet satın alıp insanların ücretsiz bisiklet kiralamasını sağlayacağız.” dedi.

Londra Bisiklet Kulübünü Facebook’ta takip edebilir ya da detaylı bilgi almak için 07799735234 numaralı telefonu arayabilirsiniz.