Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ) Proje Araştırma ve Geliştirme Merkezi (PARGEM)’nin, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)’nın katkılarıyla düzenlediği “Vatanınla Tanış” gençlik kampı tamamlandı.

İngiltere’de yaşayan Türk gençlerin, Vatanlarının tarihi, kültürü ve birçok güzelliklerine tanık olması amacı ile tasarlanan kamp programı beş gün sürdü. Bu kapsamda Dr. Fazıl Küçük Müzesi ziyareti, Lefkoşa Surlar içinde tarihi yürüyüş, İyilik Evi ziyareti, Girne’de 20 Temmuz Yavuz Çıkartma Şehitliği ziyareti, Girne Limanı ziyareti, Muratağa ve Sandallar Köylerine ve köylerdeki Şehitliklere ziyaret, portakal ve mandalina bahçelerinde eğlenceli ve eğitici bir gün, Lefkoşa Bölgesindeki Yenicami Okul Öncesi Eğitim Merkezinde anaokulu öğrencilerine hediye takdimi ve siyasetçilerle görüşüldü.

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekler Konseyi Sekreteri ve İngiltere Türk Dili, Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu’nda 15 yılı aşkın hizmet veren Ertuğrul Mehmet de düzenlenen etkinliğe katılarak Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesine organize ettiği etkinlikten dolayı teşekkür etti. Etkinliğin İngiltere’de yaşayan Türk gençliği açısından büyük bir adım olduğunu ve grubun içerisinde Kıbrıs’a ilk kez gelen gençler olmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Ertuğrul Mehmet üniversite rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer ile yaptığı görüşmede gelecek yıllarda olası faaliyetler hakkında da istişarede bulunarak bu projenin genişleyerek devam etmesi temennisinde bulundu. İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyinin bu yıl olduğu gibi, gelecek yıllarda da bu ve buna benzer projelere destek vereceğini söyledi.

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