Arpalık Göçü Belgeseli Londra’da gösterilecek

Kıbrıs Türklerinin 1964’te yaptığı zorunlu göçü gözler önüne seren belgesel için GAU İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Neriman Saygılı ve Basın Yayın Bölüm Başkanı öğretim üyesi, Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir Londra’ya geliyor. Yönetmenliğini Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi, Yardımcı Doçent Doktor Muharrem Özdemir’in üstlendiği “Göçün Hikayesi Arpalık” Belgeseli ilk olarak KKTC’de 21 Aralık 2019’da saat 17:05’te BRT ekranlarında gösterildi.

Acı Göçün hikayesi belgesel olarak yayınlandıktan sonra İngiltere’de yaşayan Türk toplumuna da gösterilmek üzere Londra’ya geliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, Londra Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Mehmet Karakuş, Kıbrıs Türk Dernekler Konseyi Başkanı Leyla Kemal ve Sekreteri Ertuğrul Mehmet’in de aralarında bulunduğu bir grup tarafından Londra’ya getirilmesi planlanan Arpalık Göçü Belgeseli yakın tarihte yaşanan acı olayları bir kez daha gözler önüne serecek. 10 Maple Street, Bloomsbury, London W1T 5HA adresinde yer alan Yunus Emre Enstitüsünde yapılacak belgesel gösterimi 12 Mart Perşembe günü saat 18:00 başlayacak.