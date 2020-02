Musa Moris Farhi için anma etkinliği düzenlenecek

Musa Moris Farhi, Londra’da yaşayan ve Türk vatandaşı olmakla övünen PEN üyesi, iyi bir romancı, düşüncenin ifadesi özgürlüğünün yorulmaz savunucusuydu. Farhi 6 Mart 2019’da yaşadığı Brighton’da yaşımını yitirmiş ve 19 Mart’ta da Brighton Woodvale Crematorium’da son yolculuğuna uğurlanmıştı.

İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği, Fahri’nin vefatının seneyi devriyesinde bir anma etkinliği düzenliyor. 5 Mart Perşembe saat 19.00’da yapılacak etkinliğe, 228 Kingsland Road, London, E2 8AX adresinde yer alan Azerbaijan House ev sahipliği yapacak. İADD Başkanı Jale Özer’in açılış konuşmasını yapacağı etkinliğin moderatörlüğünü Semra Eren Nijhar üstlenecekken, ana konuşmayı Prof. Dr. Maureen Freely yapacak.

Anma gecesinde genç yetenekler Ezo Dem Sarıcı ve Daniil Margulis klasik müzik icra edecek. Ücretsiz olacağı açıklanan Musa Moris Fahri’yi anma etkinliğine tüm toplum üyeleri davet edildi.

MUSA MORİS FARHİ KİMDİR?

Moris Farhi, 1935’de Ankara’da bir Sefaret Yahudi ailesine doğdu. Liseyi ve yüksek öğrenimini Robert Kolej’de tamamladı ve 1954 yılında Edebiyat Fakültesinden mezun oldu, aynı yıl İngiltere’ye geldi ve Londra’da Tiyatro Sanatları Kraliyet Akademisi’nde (Royal Academy of Dramatic Art – RADA) eğitim gördü. 1956 yılında mezun oldu ve Londra’da yaşamını sürdürdü. Kısa bir aktörlük kariyerinden sonra yazmaya başladı.

Uluslararası PEN Kulübü’nün 1994-1997 arasında Hapishanedeki Yazarlar Komitesinin (Writers in Prison Committee) İngiltere yöneticisiydi ve International PEN’in 1997-2000 yılları arasında Yazışma Komitesindeydi. 2001 yılında Kraliçe Elizabeth II adına İngiltere hükümeti tarafından Moris Farhi’ye MBE unvanı verildi.

Children of the Rainbow adlı romanı İtalya’da Associazione Them Romano’dan “Amico Rom” ödülü (2002) ve Almanya’da Kültür ve Bilimler Akademisi’nden “Özel” ödülü (2003) almıştı.