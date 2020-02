Apollo Filarmoni Orkestrası’ndan muhteşem konser

Herhangi bir kurumsal, finansal veya eğitsel destek almaksızın, Ezo Sarıcı önderliğinde kurulan Apollo Filarmoni Orkestrası daha da büyüyen kadrosuyla ikinci konserini gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz Cuma akşamı klasik müziğin gözde konser salonlarından Paddington’daki St James Church’de sahneye çıkan filarmoni orkestrası 60 müzisyene ulaşan geniş kadrosuyla unutulmaz bir performans sergiledi.

Royal Academy of Music, Royal College of Music, The Yehudi Menuhin School, The Purcell School, Guildhall School of Music and Drama gibi konservatuarlarının 18 yaş civarı seçkin öğrencilerinden oluşan orkestra Dvorak, Wagner ve Tchaikovsky’nin güçlü eserlerini olgun ve görkemli bir yorumla sundu.

Müzik tarihinde kendine haslığıyla ayrı bir yeri olan Çek besteci Dvorak’ın 9. Senfoni’si, diğer adıyla “Yeni Dünyadan” orkestranın duygusal bölümlerdeki incelikli ifadesi, heybetli bölümlerdeki hakimiyetiyle ayakta alkışlandı.

Büyüyen kadrosu ve derinleşen repertuarıyla izleyici kesimini de genişleten Apollo Philharmonic Orchestra’nın ikinci konserine müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Oturacak yer bulunulmayan salonda birçok öğretim görevlisinin yanı sıra 20. Yüzyılın en büyük keman ustalarından efsanevi Yehudi Menuhin’in kızı Zafira Menuhin Benthall, yazar Jonathan Benthall, dünya çapındaki birçok sanatçının desteğiyle özel yetenekli müzisyen gençlere burs sağlayan Talent Unlimited vakfının kurucu direktörü Canan Maxton, Royal Opera House’un ilk kadın orkestra şeflerinden, müzik direktörü Profesör Sian Edwards konseri izleyenler arasındaydı.

10 yaşından bu yana birçok orkestraya başkemancı olarak davet edilen Ezo Sarıcı, biriktirdiği arkadaşlıklar, çevre ve oluşturduğu güvenle kurduğu Apollo Philharmonic Orchestra’sında sanat yönetmenliği ve başkemancılığı da üstlendi. Besteci yönüyle de adından söz ettirmeye başlayan Sarıcı’nın, Beethoven 250. doğum yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde organize edilip, dünyanın birçok ülkesinden profesyonel bestecilere sipariş edilen “250 Pieces for Beethoven” projesi kapsamında Genç Besteciler Serisi’nde, şark esintili “A Bageatelle For Beethoven” adlı çalışması geçtiğimiz ay yayınlanan kitapta da yer aldı.

Apollo Filarmoni Orkestrası’nın 18 yaşındaki genç orkestra şefi Kingsley Lin’in yaşından beklenmedik bir olgunlukla yönetimi, iyi bir orkestra şefinin yetişmekte olduğunun ipuçlarını göstererek, orkestranın gelecek konserlerinin de heyecanla bekleneceğinin işaretlerini verdi.

Her konserlerinde farklı bir müziksel evreye konsantre olmayı hedefleyen orkestra, bu konserde Romantik Dönem’den eserler seçti. Repertuarda Dvorak – Symphony No. 9, Wagner – Overture ve Tchaikovsky – Romeo and Juliet eserleri yer aldı. Bu eserlerdeki güçlü yaylı ve nefesli çalgı yaratımları için, orkestranın yaylı çalgılar liderliğinde görevli Viviane Plekhotkine ve nefesli çalgılar liderliğinde Tristan Boldy’in içten çabaları orkestrayı daha yüksek boyuta taşıdı.