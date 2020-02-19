Dr. Teoman Sırrı Güney Londra’da obezite ve diyabet konferansı verdi

BİRLEŞİK Krallık’ta yaşayan Türkiyeli ve Kıbrıslıların yakından tanıdığı Dr. Teoman Sırrı, engin tecrübelerini ve bilgisini toplum üyelerimizle paylaştı.

Uzun yıllardır Londra merkezli sağlık hizmetleri ile on binlerce kişiye şifa dağıtan duayen doktor Teoman Sırrı, çağımızın en sinsi hastalıklarından olan obezite ve diyabet hakkında konferans verdi.

15 Şubat Pazar günü Güney Londra’da gerçekleşen konferansa Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu ev sahipliği yaptı. Katılımın yoğun olduğu konferansta, obeziteye karşı tüm insanların daha aktif olmaları gerektiği dile getiren Dr. Teoman Sırrı, “Şişman insan sağlıksız insandır.” dedi.

Katılanların pür dikkat dinlediği konferansta engin tecrübelerini ve bilgisini paylaşan Dr. Sırrı, interaktif bir sunum gerçekleştirdi.

Obezite ve diyabete karşı alınması gereken önlemleri tek tek sıralayan Dr. Sırrı, söz konusu hastalıklara karşı katılanların ne gibi egzersizler yapabileceklerini uygulamalı olarak gösterdi.

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