Eskioğlu’na TCCA’dan teşekkür plaketi

KIBRIS Türk Toplum Merkezi, (Turkish Cyriot Community Association – TCCA) Faruk Eskioğlu’na “Londra’da Bizim’Kiler” çalışmasından dolayı “teşekkür plaketi” verdi.

1 Şubat Cumartesi günü “628-630 Green Lanes, Haringey, N8 0SD” adresindeki TCCA’de yapılan kitap tanıtım panelinde gazeteci yazar Eskioğlu ve kitabın İngilizce editörü Ertanç Hidayettin konuşmacı olarak katıldı. Etkinliğe bir süre önce aramızdan ayrılan Hulus Çağlar İbrahim’in eşi ve Hasan Raif’in ailesinin de aralarında bulunduğu 30’un üzerinde katılım oldu.

Açılış konuşmasını yapan TCCA Başkanı Niyazi Enver, Türkçe ve İngilizce kaleme alınan “Londra’da Bizim’Kiler”in toplum tarihinin gelecek kuşaklara taşımada önemli bir işlevi olacağını belirterek yazarı ve çalışmaya katkıda bulunanları kutladı. Enver, üçlü kitap setinin sert kapak özel baskısını Hulus Çağlar İbrahim ve Hasan Raif’in eşlerine hediye ederken, İlker Kılıç’ı da saygıyla yâd ederek üçünçü kitabı Kılıç ailesine ulaştıracaklarını söyledi.

Enver, Eskioğlu’na kurum adına hazırlanan “Toplumsal hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimizle” yazılı plaketi vererek çalışmalarını sürdürmesini diledi.

Duygusal anların yaşandığı etkinlikte Rosemerry İbrahim de eşi Hulus Çağlar İbrahim’in bir efsane olduğunu belirterek bu kitaplarla efsanenin unutulmayacağından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Gülşen Raif de Eskioğlu’nun uzun süren çalışmalarını ailecek bildiklerini belirterek “Rahmetli eşim Hasan da sağ olsaydı bu gece mutlaka aramızda olurdu” diye konuştu.

Ertanç Hidayettin de “Londra’da Bizim’Kiler”in Türkiye’den 150 ve Kıbrıs’tan 100 yıllık göçün tarihini ele aldığını belirterek çalışmanın her evin kütüphanesinde bulunması gerektiğini ve araştırmacılara da ciddi bir kaynak olacağını söyledi. Kitapta yer alan ve şimdi hayatta olmayan isimleri sayarak yâd eden Hidayettin, toplumun sözlü tarihini de yazıya geçiren “Londra’da Bizim’Kiler”in bu açıdan da önemli bir işlev yüklendiğini söyledi.

Eskioğlu da araştırması boyunca kendisine destek olan, panelde ev sahipliği yapan ve kendisini ödüllendiren TCCA’e teşekkür ederek başladığı konuşmasında, toplumun kitaplara olan ilgisine de teşekkür etti.

Kitapta yer alan ilginç olayları özetleyen Eskioğlu, kendisinin bir bilimadamı olmadığını fakat bilim insanlarının yorumlayabileceği ciddi bir arşiv toplaması ve sözlü tarih çalışması yaptığını söyledi. Eskioğlu bir soru üzerine çalışmasından alıntılar yaparak toplumdaki üç önemli köşe taşını “1970’lerdeki Wimpy Grevi, 1990’lardaki Kürt ve Alevilerin kimlik arayışları ile 2000’lerde tekstilin emek ucuz ülkelere taşınmasıyla ortaya çıkan büyük işsizlik ve onun ileride yarattığı sorunlar sayılabilir” dedi.

Kitaplarının içinde yaşanılan ülkede toplumu görünür kılmasını dileyen Eskioğlu, kitapla ilgili ayrıntılı bilgi ve satış noktalarının londradabizimkiler.com’dan öğrenilebileceğini söyledi. Doç. Dr. Tuncay Bilecen’in de konuşmacı olarak katılacağı bir sonraki kitap panelinin 16 Şubat Pazar saat 13’te “Mildmay Ward, Londra N1 4RX” adresindeki Türk Eğitim Birliği’nde olacağı öğrenildi.