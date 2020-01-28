İngiltere ADD’nin düzenlediği konferansa katılan Gülsin Onay büyüledi

İNGİLTERE Atatürkçü Düşünce Derneği, 16 Kasım 2018’de kadınlar haftasında başlattığı ‘Kadın ve Başarı Konferansları’nı senede 2 kez yaparak devam ediyor. İADD 25 Ocakta dördüncüsünü gerçekleştirdiği Kadın ve Başarı Konferansında devlet sanatçısı Gülsin Onay’ı konuk etti. Etkinliğe sivil toplum örgütleri temsilcilerinin yanı sıra, eşi Tony, sanatçılar ve gençler büyük ilgi gösterdi.

Programın açılış konuşmasını yapan İngiltere ADD Başkanı Jale Özer “24 Ocak akşamı Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hepimiz çok üzgünüz. Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olan deprem konusunda yetkililerin acil olarak bilim insanlarıyla birlikte gerekli önlemleri almasını diliyoruz” dedi. Özer konuşmasına “Bu konferanslarımızdaki amacımız kadın olduğumuzu unutmayarak ve unutturmayarak, erkeklerle omuz omuza, yan yana birlikte mücadele ederek başarılı olma farkındalığı yaratabilmektir. Bu söyleşilerimizde konuklarımızın deneyimlerini anlatmasıyla diğer kadınlarımızın da başarı hikayelerini yaratmalarına katkı sağlayacağını düşünüyoruz.” diyerek sözü sosyolog, belgesel yapımcısı Semra Eren Nijhar’a bıraktı.

Nijhar, Gülsin Onay hakkında kısa bir özgeçmiş sunduktan sonra Onay’ı sahneye davet ederek, program ve konseri Elazığ ve Malatya’daki depremde hayatını kaybeden ve yaralı olan vatandaşlara atfettiklerini dile getirdi.

Devlet sanatçısı Gülsin Onay, Bach, Bethoven ve Chopen’nin eserlerinden derlediği mini konser ve söyleşi sonrasında çaldığı ‘Ay ışığı Sonatı’ ile dinleyicileri büyüledi.

Semra Eren Nijhar ve diğer katılımcıların sorularıyla devam eden söyleşi Gülsin Onay gibi uluslararası bir devlet sanatçısının halkla buluşturması açısından çok önemliydi. Dinleyiciler de birkaç kez bunu dile getirerek mutluluklarını belirttiler.

Anneannesi Atatürk’ün masasında şeref konuğu olarak yer alan üç kuşak Atatürkçü bir aileden gelmiş olan Gülsin Onay, 3.5 yaşında piyano ile tanıştığını, 6 yaşında da ilk konserini TRT İstanbul Radyosu’nda verdiğini anlattı. Müzisyen bir aileden gelen Gülsin Onay‘ın ilk piyano hocası annesidir. İki yıl Mithat Fenmen ve Ahmet Adnan Saygun tarafından Ankara‘da özel eğitim verilerek 12 yaşında Ulvi Cemal Erkin vasıtasıyla harika çocuklardan biri olarak, yasayla Paris Konservatuarı’na gönderildi. Ailecek Paris’e yerleştiler. On altı yaşında konservatuarını piyano ve oda müziği dallarında birincilikle bitirdi.

Avrupa’da ilk konserini 18 yaşında verdi. Paris yıllarında amatör olarak tiyatro ile de ilgilendi. Konservatuar öğrenimini tamamladıktan sonra birkaç yıl Almanya’da Hannover Yüksek Müzik Okulu’nda Bernard Ebert ile çalışarak repertuarını ve üslubunu zenginleştirdi.

Ahmet Adnan Saygun hocasıdır. Gülsin Onay, gerek konser programlarından gerekse kayıtlarından eksik etmediği Ahmet Adnan Saygun eserlerini önemli orkestralar eşliğinde sayısız ülkede seslendirmiştir. Sanatçı, kendisine adanmış olan Saygun’un 2. Piyano Konçertosu ile Stuppner ve Tabakov’un konçertolarının dünya prömiyerlerini gerçekleştirdi. Saygun’un yanı sıra Hubert Stuppner 2. Piyano Konçertosunu, Jean-Louis Petit Gemmes ve Muhittin Dürrüoğlu-Demiriz Bosphorus isimli piyano eserlerini Gülsin Onay’a ithaf etmişlerdir. Ünlü virtüöz Marc-Andre Hamelin Gülsin Onay için Prelude ve Denis Dufour ise Avalanche’ı bestelemiştir.

Ünü 5 kıtada 80 ülkeye yayılmış, Venezüella‘dan Japonya‘ya kadar her yerde konser vermiştir. Bugüne kadar dünyanın belli başlı tüm müzik merkezlerinde dinleyicilerle buluşan piyanist Gülsin Onay, Dresden Staatskapelle, İngiliz Kraliyet Filarmoni, Philharmonia Orkestrası, İngiliz Oda Orkestrası, Japon Filarmoni, Münih Radyo Senfoni, Saint Petersburg Filarmoni, Tokyo Senfoni, Varşova Filarmoni, Viyana Senfoni gibi önemli orkestralarla konserler verdi. Sanatçı Berlin, Varşova Sonbaharı, Granada, Würzburg Mozart Festivali, Newport, Schleswig-Holstein, İstanbul gibi dünyanın önemli müzik festivallerinin de eleştirmenlerce beğenilen, aranan bir ismidir.

Gülsin Onay ayrıca, uluslararası alanda istisnai bir Frederic Chopin icracısı kabul edilmektedir. Polonya Hükümeti Gülsin Onay’ı Chopin yorumları nedeniyle Polonya Devlet Nişanı ile onurlandırmıştır.

1988 yılında Boğaziçi ve 2007 yılında Hacettepe Üniversiteleri tarafından Fahri Doktora ile onurlandırılmıştır.

Gülsin Onay ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Solisti olup, Bilkent Üniversitesi‘nin de Sürekli Sanatçısıdır.

Yurtiçi ve dışında pek çok yardım konseri veren Gülsin Onay, 2003 yılında UNICEF Türkiye Milli Komitesi tarafından “İyi Niyet Elçisi” seçilmiştir. Sanatçıya ayrıca Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından 2007 Onur Ödülü Altın Madalyası ve Donizetti 2011 Klasik Müzik Ödülleri Yılın Piyanisti ödülü, 42. İstanbul Müzik Festivali’nin 2014 “Onur Ödülü” Gülsin Onay’a verilmiştir.

Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivalinin de 16 senedir sanat danışmanlığını yapmaktadır.

Gülsin Onay ile söyleşi ve konserine doyamayan sanatseverler program sonrasındaki resepsiyonda, Onay’la sohbet etmeyi sürdürdüler. Yoğun ilgi ve alakadan dolayı, İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği Gülsin Onay’dan daha sonraki tarihte tekrar program yapmak için söz aldı.