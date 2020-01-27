20. Olağan Kongresi’ni gerçekleştiren Day-Mer mücadele çıtasını yükseltecek

DAY-MER, 20. Olağan Kongresi’ni Londra’da gerçekleştirdi. Kongre sonunda, iki yıl görev yapacak yeni yönetim kurulu seçildi.

İngiltere’de 30. mücadele yılını geride bırakan Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi (DAY-MER), 20. Olağan Kongresi’ni Londra’da gerçekleştirdi. İngiltere’de yaşayan Türkiyelilerin kurduğu en köklü kitle örgütlerinden biri olan DAY-MER, yerli mücadeleci kesimlerin de temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdiği kongre sonunda, iki yıl görev yapacak yeni yönetim kurulu seçildi.

Yazar Aydın Çubukçu’nun da bir konuşma yaptığı Olağan Kongre dün Kuzey Londra Toplum Merkezi salonunda gerçekleşti.

DAY-MER Başkanı Aslı Gül, dünyada olduğu gibi İngiltere’de de ırkçı ve gerici saldırıların artmasına karşın bütün ülkelerde mücadele bayrağının yükseltildiğini söyledi. Gül, Johnson iktidarının şimdiden sağlık, eğitim, sosyal servis, konut gibi alanlarda saldırılarını gündeme getirdiğini ve buna karşı yerli emekçilerle omuz omuza mücadeleyi büyüteceklerini söyledi.

Aslı Gül, DAY-MER olarak toplum ve içinde yaşanılan ülke İngiltere’nin sorunlarına karşı 30 yıldır mücadele içinde olduklarını belirterek hem toplumda hem de İngiltere’de de değişen sosyoekonomik yapıya uygun olarak yeni mücadele yöntemlerini de geliştirerek çıtayı yükselteceklerini belirtti.

DAY-MER’in faaliyetleri ekseninde, son iki yıl boyunca dünyadaki ve İngiltere’de işçi, emekçi ve göçmenlerin yaşadığı önemli gelişmelerin de ele alınıp tartışıldığı kongrede kısa konuşma yapan konuk temsilciler, DAY-MER’in İngiltere’deki işçi sınıfı mücadelesine olan katkısını överek her zamanki dayanışmalarını sürdüreceklerini söylediler.

“DAY-MER İLE BİRLİKTE MÜCADELE ALANLARINDA OLDUK”

Kongreye birçok sendika, kampanya örgütü ve siyasi partiden temsilciler de katılarak birer konuşma yaptı.

Demiryolu İşçileri Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Steve Hedley: DAY-MER’i uzun yıllardır biliyorum. Birlikte mücadele alanlarında olduk. Demiryolu işçileri olarak her zaman desteğiniz ve dayanışmanız bizim için çok önemli oldu. Liverpool Liman İşçilerinden bizim grevlere kadar her zaman omuz omuza olduğumuzu hissettik. Bu dayanışma ve mücadelenin yükselerek devam edeceğine inancım tamdır.

Ulusal Eğitimciler Sendikası Genel Yürütme Kurulu Üyesi Louise Reagan: Birlikte çok iş yaptık ve her zaman birlikte çalışmaktan onur duydum. DAY MER sadece İngiltere’deki işçi sınıfı mücadelesinin bir parçası olmadı. Aynı zamanda adaletsizliklere karşı da geri durmadı. Türkiye’deki baskıcı rejime karşı da mücadeleyi yükseltti. Bu mücadelenin bir parçası olmak beni onurlandırıyor. Birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.

Extinction Rebellion Nick Onley: Her hafta dünyamız bir felaketle karşı karşıya kalıyor. Bunlara karşı köprü işgallerinden meydan eylemlerine kadar ciddi bir karşı koyuş sağladık. Umarım bu mücadeleyi beraber yapmaya devam ederiz.

Irkçılığa Karşı Ayağa Kalk Michael Bradley: Johnson iktidarı ırkçı ve ayırımcı nefret söylemlerini yükselterek devam ediyor. Daha önce olduğu gibi, bu dönemde de omuz omuza mücadelemizi büyüteceğimize inanıyorum. 21 Mart’ta yapılacak ırkçılığa karşı yürüyüşte DAY-MER üyelerini yanımızda göreceğiz. Umarın tüm Türk ve Kürt toplumu da DAY MER çağrılarına kulak verir ve eylemde yerini alır.

Sosyalist İşçi Partisi Charlie Kimber: DAY-MER, sadece Türk ve Kürt kurumları için değil, İngiltere’de örgütlenen tüm göçmen kurumlar için bir örnek teşkil ediyor. Hem buradaki mücadelenin önemli bir parçası olma ve hem de Türkiye’deki demokrasi mücadelesine destek verme yöntem ve politikalarına sahip olan DAY-MER rol model özelliğindedir.

Ayrıca Savaş Karşıtı Koalisyon, Haringey Sendikalar Platformu, Britanya Kürt Meclisi, Sosyalist Parti, İşçi Partisi Hackney adına da birer konuşma yapıldı.

“KÜLTÜREL ÇALIŞMALARINI MÜCADELENİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI HALİNE GETİRDİ”

Yazar Aydın Çubukçu ise DAY-MER’in kültür sanat çalışmalarını ve bu alanda gerçekleştirdiklerinin önemine vurgu yaptı. Çubukçu, DAY-MER’i diğer göçmen örgütlerinden ayıran önemli özelliklerinin olduğunu belirterek, “DAY-MER başka kültürleri öğrenme yönelimi olan bir kitle örgütüdür” dedi. Çubukçu konuşmasına şöyle devam etti:

“DAY-MER mücadele ettiği İngiltere’de de kültüre ve mücadele kültürüne yönelmesini bildi. İngiltere’de de Diggers, Tulpuddle gibi işçilerin tarihi mücadele ve isyanlarını da tanımaya yönelmiştir. Buna dahil olmuştur. Kurulduğu ilk günden itibaren bu çalışmaya yönelmiş ve kültürel çalışmalarını mücadelenin önemli bir parçası haline getirerek yerli emekçilerle omuz omuza verip mücadele etmiştir. İşte bütün bu sebeplerden dolayı DAY MER farklıdır”

DAY-MER yönetiminin faaliyet raporunu kongreye sunmasından sonra gençlik, kadın ve kültür sanat komisyonlarının raporları okundu. Mali raporun okunup aklanmasından sonra yapılan seçimler sonucu Aslı Gül, Sena Kartal, Güllü Kuşçu, Güngör Kuş, Mehtap Işık, Anıl Duman, Metin Sağır, Oktay Şahbaz, Çağdaş Canbolat, Orhan Dil ve Arif Bektaş Yönetim Kurulu’na seçilirken, Ceren Sağır, Özkan Kurban ve Mehmet Göztaş da Denetleme Kurulu’na seçildi.