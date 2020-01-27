“Araştırmacılar bu kitaptan çok yararlanacaklar”

Gazeteci Faruk Eskioğlu, “Londra’da Bizim’Kiler” başlıklı Türkçe ve İngilizce üç kitaplık setini Kuzey Londra Toplum Merkezi’nde (DAY MER) imzaladı. Geçen Cumartesi akşamı yapılan kokteyl ve imza gününe 150’ye yakın katılım oldu. Gitarıyla Nick Diamond ve piyanoda Rasim Yağız İlhan geceye renk kattı. Gecede kitaplara önsöz yazan Yazar Aydın Çubukçu ve Prof. Dr. İbrahim Sirkeci de Eskioğlu’nun çalışmasını yorumladı.

“SENİ DE TARİH YAZAR İNŞALLAH”

Aydın Çubukçu “Faruk’u bizi burada buluşturmasından dolayı teşekkür edilmesi gerekir. Çünkü bunun Londra’da ender bulunan buluşmalardan biri olduğunu tahmin ediyorum” dedi.

“Faruk’un yaptığı iş bir tür tarihçiliktir. Ama tarihçi genellikle kendisini belgelerin içine hapseder. Genel ve temelde olan noktaları buluşturarak bir kuş bakışı toplum manzarası sunar bize. Dünya tarihi ya da ülkelerin tarihi dediğimiz şey bu birleştirilmiş en tepelerin oluşturduğu haritalardan ibarettir. Haritalar ise kaba hatlarıyla dağları, nehirleri ve kentleri nokta olarak gösterir ama içinde neler olduğunu göremeyiz. İnsanların hayatları, sokakları, sokaklarda yaşayanlar, severler, aşık olanlar ve dövüşenler genelde birey olarak tarihte yer almazlar” diyen Çubukçu şöyle devam etti:

“Faruk biraz tersinden başlamış. Bireylerden hareket ederek bir toplum tarihini ortaya çıkarıyor. Bu yöntem olarak da, anlayış olarak da son derece önemli görünüyor bana. Bireylerin hayatlarından kurulmuş bir toplam. Her birey farklı mesleklere sahip. Her biri farklı ideolojilere, dünya görüşlerine ve hayat tarzlarına sahip. İnsanların toplamlarından oluşan bir toplum tarihi. Bu çaba şüphesiz tek tek insanları incelemek, tek tek insanların hayatları hakkında onları konuşturmak bunu gerektirir ama konuştuğun insanın doğasını bilmiyorsan, ona soracağın soruları ve ondan alacağın cevapların nasıl bir toplama yol açacağını öngörmüyorsan bundan bir tarih çıkmaz. Faruk’un yaptığı iş bu bakımdan bana çok önemli geliyor. Hücrelerin toplamından organizma görmek başkadır, organizmaya dışarıdan bakmak başkadır. Tıp diliyle bakarsak hücre önemlidir burada. Hücreyi burada bireyler oluşturuyor ve bireyler üzerinden oluşturulan toplum tarihi olması bakımından Faruk’un yaptığı işi son derece değerli görüyorum. Gelecekte de mutlaka Londra’nın böyle bir kesitini elde etmek isteyen araştırmacılar bu kitaplardan çok yararlanacaklardır. Tarih yazmakla tarihi yapmak Faruk’un şahsında birleşmiş vaziyette, yalnızca yazmadı o tarihin bir parçası olarak buna katıldı. Kendi hayatının bu bireylerin hayatının bir devamı, parçası olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla içinden yaşarken yazılmış bir tarih bakımından son derece değerli bir çalışma. Eline koluna sağlık Faruk. Seni de tarihler yazsın inşallah…”

“8 YILDAN ÖNCESİ OLAN MUAZZAM BİR ÇALIŞMA”

Prof. Dr. İbrahim Sirkeci, Eskioğlu’nun projenin başlangıcında kendisine geldiğinde doktora yapmasını önerdiği belirterek şunları söyledi:

“Kitabın nasıl üretildiğini biliyoruz. Muazzam bir emek, muazzam bir çaba… Belki de doktora yapmaması iyi oldu yoksa kitapta hikayelerin çoğunu biz akademik süzgecin içinde harcayıp götürecektik. Kendisini tebrik ediyoruz. Çok anlamlı ve çok değerli bir çalışma. Faruk 8 yılda tamamladığını söylüyor fakat 8 yıldan çok daha geriye giden bir koleksiyon ve muazzam bir arşiv çalışması söz konusu. Başka arkadaşlarımız da bu nitelikte olmamasına karşın benzer çalışmalar yapıyorlar biliyorum. Bu önemli bir başlangıç da sayılır. Faruk belki de böyle bir sektörün önünü de açacak.”

Göçün kendi içinde devinimleri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sirkeci, Türkiye’den gelen göçün niteliğinin ve sayısının çok değiştiğini, son 3 yılda Ankara Anlaşması’ndan İngiltere’ye gelenlerin sayısının 40 bini aştığını söyledi.

Eskioğlu da, “Londra’da Bizim’Kiler”de emeği geçen ve hukuk danışmanlığını yapan Avukat Muhammet Çankıran’ın geceye gelemediğini belirterek, “Dostum aramızdasın” demesi büyük alkış aldı.

Kitaplara ve geceye destek sunanlara teşekkür eden Eskioğlu, “Bu yorucu çalışmanın sonunda toplumun röntgenini çekmiş oldum. Toplumun organları, iyi kötü hücreleri, çürüyen yanları bu kitapta görülecektir. Bilimciler ve siyasiler bu röntgeni yorumlayarak topluma iyiden, güzelden ve yeşilden yana yön vermelerini diliyorum. Araştırmacılara da ciddi kaynak olmasını umuyorum. Ayrıca bu çalışma ile toplum içinde yaşadığımız ülkede daha da görünür hale gelmiş olacaktır” dedi.

Eskioğlu 1 Şubat saat 16’da da “628-630 Green Lanes, Tottenham, London N8 0SD” adresindeki Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde imza günü ve panel düzenleneceğini ve kitapla ilgili ayrıntılı bilginin de londradabizimkiler.com’dan alınabileceğini duyurdu.