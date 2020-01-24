KKTC Başbakanı Ersin Tatar Londra’ya geliyor



KKTC Başbakanı Ersin Tatar 11 Şubat’ta Londra’da gerçekleşecek halka açık bir toplantıya katılacak.

Nisan 2020’de gerçekleşecek KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) adayı olarak resmi ilanının ardından Tatar, 11 Şubat’ta Londra’da UBP Londra tarafından düzenlenecek toplantıya katılacak. Regency Banqueting Suit’de halka açık toplant’da konuşacak olan Tatar’ın 10 Şubat Pazartesi günü Londra’ya varması bekleniyor.

3 gün sürecek olan Londra ziyaretinde Tatar’ın, toplum dernekleri ve iş insanları ile buluşması bekleniyor.

Tatar’ın Londra ziyareti sürecinde Lordlar Kamarası’nda da bir dizi toplantıya katılması bekleniyor.

Başbakan Tatar’ın Londra’ya gerçekleştireceği ziyaret hakkında Londra Gazete’ye bilgi veren Münir Tatar, resmi programın ilan edileceğini ve önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi verileceğini söyledi.