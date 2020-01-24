Londralı hayırseverlerden Kuzey Kıbrıs’taki engellilere yardım

Londra Yardım Melekleri Üyesi Aydın Hassan’ın girişimiyle Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne (KHYD) 2 adet akülü tekerlekli sandalye, dükkanlarda satışa sunulup hastalar için gelir elde edilmesi amacıyla çok sayıda kıyafet ve ihtiyacı olan hastaların kullanabilmesi için paketli hasta bezleri bağışı yapıldı.

KHYD’nin açıklamasına göre, akülü tekerlekli sandalyelerin biri Güley Yahyalar anısına annesi Soley Yahyalar tarafından, diğeri ise Avrupa Engelliler Derneği Başkanı Poyraz Veysel tarafından, kanser hastaları için bağışlandı.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail bu anlamlı bağışlar karşısında, her zamanki gibi çok duygulandığını dile getirdi.

Kocaismail, Güley Yahyalar’a, Allahtan rahmet dilerken, anısını yaşatmak isteyen annesi Soley Hanım’a ve Avrupa Engelliler Derneği Başkanı. Poyraz Veysel’e, teşekkürlerini iletti.

Kocaismail “Her zaman olduğu gibi yökün ve çok iyi durumda giysi bağışlayan Londradaki İş Adamlarımız Billal Hüseyin’e, Turgay Ayanoğlu’na, Derneğimiz için zamanını ayıran, bütün sorumluluğu alan, evini depo haline getirip büyük bir özveri ile kolileyen Aydın Hassan kardeşimize, Yardımlarını esirgemeyen Beyaz Işık Derneği, Limasol Derneği Başkanı Arife Rıtvan’a, Londra’da yaşayan duyarlı halkımıza ve iş adamlarımıza ve son olarak; bu güzel çabaları ve çalışmayı hiçbir maddi beklentide bulunmadan sonuçlandırarak Kıbrıs’a ulaştıran Euromed Ailesi’ne de teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.