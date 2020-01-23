İngiltere’deki Türklerden İdlib’e 300 bin liralık yardım

Türkiye’de İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “Bir Aradayız, İdlib’in Yanındayız” kampanyasına, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin öncülüğünde destek veren Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformu, İdlib’deki insanlık dramından canını kurtarmak için Türkiye sınırına dayanan savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere, üç tır insani yardım malzemesi temin etti.

İngiltere’de yaşayan Naciye Batkitar’ın Bir Umut Yaşatma Derneği vasıtasıyla Avrupa’da yaşayan Türklerden topladığı 300 bin Türk Liralık katkının da dahil edildiği insani yardım malzemesi, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve platform üyelerinin katıldığı programda, yapılan konuşmalar ve duaların ardından yola çıktı.

Şanlıurfa STK’ları İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem ise İngiltere’den gelen Naciye Batkitar’ın Bir Umut Yaşatma Derneği vasıtasıyla Telabyad ve Resulayn’a yapılan yardımlara destek verdiğini, bugün de İdlib’e gidecek iyilik tırlarına büyük katkılar sunduğunu ifade ederek, Naciye Batkitar’a ve yurt dışında yaşayan bağışçılara teşekkür etti.

YARDIMA DAVET

Suriye’de yaşanan insanlık dramını televizyondan izlediğinde dayanamadığını ve buralara kadar daha önce de geldiğini ifade eden İngiltere’de yaşayan Naciye Batkitar, iki pazar kendi evinde yaptığı toplantıda arkadaşlarını böyle bir yardım etmeye davet ettiğini ve davet ettiği arkadaşlarının hepsinin yardımda bulunduğunu ifade etti. Toplanan ilk yardımı dernekleri vasıtasıyla Şanlıurfa’ya getirdiklerini kaydeden Batkitar, Şanlıurfa’ya geldiğinde Resulayn ve Telabyad’ı çok defa ziyaret ettiğini ve İdlib’e de yarın gideceğini söyledi. Batkitar, “Bize yardım eden arkadaşlardan, arayıp dua edenlerden, maddi manevi desteklerini gösteren kardeşlerimden Allah razı olsun. İnşallah yardımlarınız sağlam bir şekilde yerine ulaşacaktır. Valimizden, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan, Akçakale Belediye Başkanımızdan ve buradaki sivil toplum kuruluşlarından Allah razı olsun. Gerçekten çok hassaslar. İyi ki geldim, gözümle gördüm. Özellikle Avrupa’daki kardeşlerimiz bu yardımları yapabilecek güçtedir. Her şeyi Türkiye’den beklemeyelim. Avrupa’daki kardeşlerimizin buralara yardım etmesini istiyoruz. Rabbim, herkesin yaptığı hayırları kabul etsin” dedi.