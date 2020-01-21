Dilek Öğretmen’e Londra’dan tam destek

DÜNYANIN en iyi 50 öğretmeni arasına seçilen ilk Türk öğretmen Dilek Livaneli, ‘Bir Dilek Yetmez-Başarı Öyküsü’nü, anlattığı etkinlikte Londra’da ilk defa halkla buluştu. İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (İADD) katkılarıyla, Angel’daki Double Tree Hilton Oteli’nde, cuma akşamı gerçekleşen biletli yardım etkinliğinin tüm geliri ile Dilek Livaneli’nin öğretmen adaylarına yönelik geliştirdiği motivasyon eğitimleri ve canlı mentörlükleri içeren “Bir Dilek Yetmez” projesine bağışlandı.

Dilek Livaneli’yle daha önce röportajlar yapan gazeteci Ayşe Arman’ın da aralarında bulunduğu konuklar arasında sivil toplum örgütleri temsilcileri, iş insanları, öğrenciler ve öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği geceye 120’nin üzerinde bir katılım oldu.

Gecede İngiltere ADD Başkanı Jale Özer, Başkan Yardımcısı ve Azerbaycan Evi Başkanı Dr. Tekin Atalar, radyo ve televizyon (BBC) yayıncıları Turan- Serpil Erdemgil, Av. Zehra Semiha Doğankayalı Todd, Almanya’dan Osnabrück Kültür ve Gençlik Evi Y.K. Üyesi Refik Karagöz hazır bulundu.

Birleştirilmiş sınıflarda tek başına eğitim-öğretim veren köy okulu öğretmeni Dilek Livaneli’nin umudunu ve yaptığı işe inancını hiç kaybetmeden, kültürü nasıl yakından tanıyıp ihtiyaçları nasıl belirlediğini, sorunlara nasıl çözümler ürettiğini ve köy okulu öğretmenliğinden küresel öğretmenliğe uzanan yolculuğunu anlattığı değişim hikayesinde Dilek Öğretmen, seyircileri zaman zaman kahkahaya boğulup, zaman zaman göz yaşları içinde bıraktığı konuşmasının ardından ayakta alkışlandı.

Geceyle ilgili İngiltere ADD Başkanı Jale Özer; “Cumhuriyet’imizin yetiştirdiği genç bir köy öğretmeninin bu inanılmaz başarı hikayesinin diğer öğretmen adaylarına örnek olması ve ‘fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirecek Dilek öğretmenlerimizin çoğalması için bu projeyi çok önemsediğimiz için destek verdik. Program bitiminde bu projenin ne kadar değerli olduğunu, mesleğini seven ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen bir öğretmenin neleri başarabileceğini bir kez daha gururla izledik. Bu gecenin tüm geliri Bir Dilek Yetmez projesi için harcanacaktır. Katılımlarıyla ve bağış yaparak destek veren herkese çok teşekkür ederiz.” dedi.

DİLEK LİVANELİ

Dilek Livaneli’nin yürüttüğü “Bir Dilek Yetmez” Projesi UNESCO’nun Sıra dışı Öğretmen Eğitimi listesinde yer almış ve Hamdan Bin Raşit El Makdum Ödüllerine aday gösterilmiştir. Kendi girişimleriyle bulduğu sponsorlarla 14 farklı şehir ve üniversitede on binden fazla öğretmen adayına gönüllü olarak motivasyon eğitimleri vermiştir. Dört yıldır devam eden “Bir Dilek Yetmez” hareketini uzun yıllar sürdürüp 81 il hedefine de ulaşmak için sosyal yardım kampanyaları ve etkinlikler yaparak kaynaklar yaratıp onlarca köy okulu öğrencisine de burs sağlamıştır. Dünya Öğretmen Statüsü Endeksinde aktif olarak yer almaktadır. 2019 Ocak ayında Avrupa Parlamentosu’na resmi konuşmacı olarak davet edilmiştir ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 757 delegenin oy birliği ile seçtiği Avrupa Parlamentosu Uluslararası Lider Kadın Ödülü’nün sahibi olmuştur. Avrupa Kadın Hakları Komisyonu tarafından Dünya’nın en ilham veren 8 kadınından biri seçilmiştir. Amerika’da Büyük Atatürk Gençlik Ödülü’ne, İngiltere’de Cumhuriyet Başarı Ödülü’ne layık görülmüştür.