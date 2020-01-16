Aysın Yılmaz sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı

Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybeden Aysın Yılmaz, Londra’da yapılan cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Londra’da bulunan Palmers Green Mosque’da bugün düzenlenen cenaze törenine merhumenin ailesi ve sevenleri katıldı. Onlarca kişinin katıldığı törende pek çok kişi göz yaşlarına hakim olamadı.

Öğle namazının ardından cenaze namazı kılınan Yılmaz, Enfield’de bulunan Lavender Hill mezarlığında toprağa verildi.

MEVLİT BU AKŞAM

Aysın Yılmaz için ailesi bu akşam mevlit okutacak ve taziyeleri kabul edecek. Bu akşam (16 Ocak Perşembe) saat 17.30’da Darji Pavilion, 26 Oakthorpe Road, Palmers Green, N13 5JL adresinde yapılacak mevlide herkes davet edildi.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Aslen Kıbrıs Mağusa kökenli olan ve 6 yaşından beri İngiltere’de yaşayan Yılmaz toplumun her kesiminde sevilen biri olarak biliniyor.

Uzun yıllar İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği ve İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’ne başkanlık yapan, insanlara karşı olumlu yaklaşımı ile tanınan Aysın Yılmaz, 2000 ile 2002 yılları arasında Merkezi Londra’da bulunan Uluslararası Kadınlar Federasyonu’nun da başkanlığını yürüttü.

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