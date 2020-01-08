Aysın Yılmaz hayatını kaybetti

İngiltere’deki Kıbrıs Türk toplumunun sevilen siması Aysın Yılmaz bu sabah saat 09:00’da tedavi gördüğü North Middlesex University Hospital’da vefat etti.

İngiltere Türk toplumunun sevilen simalarından Aysın Yılmaz yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.

Bir süredir kanser ile mücadele eden Aysın Yılmaz bu sabah saat 09:00’da tedavi gördüğü North Middlesex University Hospital’da vefat etti.

Eşi Mehmet Yılmaz’dan alınan bilgiye göre, bir süredir tedavilere cevap vermeyen Aysın Yılmaz, bu sabah hayatını kaybetti.

ULUSLARARASI KURULUŞA İKİ YIL BAŞKANLIK YAPTI

Aysın Yılmaz, 2000 ile 2002 yılları arasında Merkezi Londra’da bulunan Uluslararası Kadınlar Federasyonu’nun da başkanlığını yürüttü.

ULUSLARARASI ÖDÜL SAHİBİYDİ

Uzun yıllar İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği ve İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi başkanlığı yapan, ayrıca Uluslararası Kadınlar Federasyonu’nda Türk kadınlarını temsil eden Yılmaz’a, 2006 yılında “Social ve Humanitarian Ödülü” verilmişti.

İngiltere’de yaşayan 30 farklı ülkeden 80 bin üyesi bulunan “The Federation of International Women’s Association in London” (Londra Uluslararası Kadınlar Federasyonu) tarafından geleneksel olarak verilen başarı ödüle 2006 yılında ilk defa bir Türk kadını layık görülmüştü.

Ödül aldığında Yılmaz’ı ilk kutlayan Başbakan Tony Blair’in eşi Cherie Blair oldu

Aslen Kıbrıs kökenli ve Mehmet Yılmaz ile evli olan Aysın Yılmaz, Seden ile Zehra adında iki kız annesiydi.

Aysın Yılmaz’ın ne zaman ve nerede toprağa verileceğinin daha sonra açıklanacağı bildirildi.

Londra Gazete olarak merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.