Birmingham kentinde yaşayan gencimiz Ahmet Ahmet kayıp

Birmingham’da kaybolan Ahmet Ahmet’in sağ salim ailesine dönmesi için sosyal medyada arama kampanyası başlatıldı.

5 Ocak Pazar günü öğleden sonra saat 15.00’te yaşadığı evden çıkan ve henüz dönmeye Ahmet’in bulunması için çalışma başlatıldı.

Başta kayıp genci anne ve babası olmak üzere akrabaları ve sevenleri merak içinde.

Ailesi facebook’ta bu bildirimi paylaştı: “Değerli evladımız / kardeşimiz 17 yaşınızdaki, Ahmet Ahmet, Birmingham, Solihull bölgesindeki evinden 5/1/20 tarihinde saat 3 de evden ayrılmış olup bir daha haber alınmamıştır gören duyan herkesin yardımına ihtiyacımız var. Evden ayrılırken Puma markalı siyah bir ceket giyiyordu. Bize ulaşmak için Polat Ahmet veya Turkan Ahmet Facebook hesabini kullanabilirsiniz.”

Ahmet’in şu an nerede olduğu veya dünden beri nerede olduğuyla ilgili herhangi bir bilginiz varsa, lütfen Facebook’ta annesi ve babası Polat ve Türkan Ahmet ile iletişime geçin veya Londra Gazete Facebook sayfası ile iletişime geçin.