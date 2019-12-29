Kraliçe II. Elizabet 2 Türk’e Britanya İmparatorluk Nişanı verecek

İNGİLİZ toplumunun üyelerini Buckingham Sarayı’nda gerçekleştirilecek ödül için isimlendirme geleneği, kraliçe tarafından veya kraliçe adına verilen onurlarla 19. yüzyıldan kalmadır. Bununla birlikte, ödüllerin onayı İngiliz hükümeti tarafından verilir ve bu da ana ödül seçim komitesinde görevli 12 kişi tarafından tavsiye edilir. İngiltere Kabine Ofisi, onur listesinde yer alanların yüzde 72’sinin kendi toplumlarında olağanüstü işler yapmış insanlar olduğunu ve yüzde 9.1’inin etnik azınlık geçmişinden gelenlere verileceğini ifade etti. İlk kez bu yıl onur ödülü ve unvana layık görülen kadın sayısının yüzde 51 ile (556) erkekleri geçtiği kaydedildi. Sivil ve askeri olarak beş sınıfı olan nişan en yüksek sınıftan en düşük sınıfa göre şu şekilde sıralanıyor: Büyük Haç Şövalye (KGBE), Komutan Şövalye (KBE ya da DBE), Komutan (CBE), Subay (OBE) ve Üye (MBE).

ÖDÜLE DOYMUYOR

Gençlere sunduğu hizmetlerden dolayı Londra’da aktif siyaset yapan Mete Çoban’a, Kraliçe II. Elizabeth tarafından MBE Onur payesi verilecek. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Hackney Belediyesi Meclis Üyesi olan Çoban, Balıkesirli bir babayla Kıbrıslı Türk bir anneden dünyaya gelmiş. Çoban, daha 21 yaşındayken Hackney ilçesinde ‘en genç’ seçilmiş meclis üyesi oldu. O zamandan beri, Mete Çoban gençlerin siyasete katılımını teşvik etmekte ön plana çıktı. Tüm Partiler Parlamento Grubu’nu, gençler için daha iyi bir Brexit üzerine kurdu ve 2017 İngiltere genel seçimlerinde gençlerin katılımının artmasına katkıda bulunduğu kabul ediliyor. Gençlerin daha iyi temsil edilmesi için baskı yapmaya devam ediyor. Çoban, 2018 yılında İngiltere hükümetinin ‘Yılın Ulusal Demokrasi Değişiklik Yapıcı Ödülü’nü aldı. Geçen ay, genç politikacı ve stratejist, ilçedeki becerileri, büyümeyi ve ekonomiyi inceleyen bir komisyona başkanlık eden çalışmalarından dolayı, Yerel Yönetim Bilgi Birimi’nden (LGIU) ‘Yılın Meclis Üyesi’ ödülüne layık görüldü. Bu yılın başlarında, dünyanın en etkileyici, etkili, genç politikacılarını kutlayan ‘2019 Yılın Bir Genç Dünya Politikacısı’ için kısa listeye alındı. Daha öncesinde Çoban, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’ın seçim kampanyası üzerinde çalıştı ve gençlik katılımına öncülük etti.

HER KADIN TESİSATÇIYA ROZET VERDİ

Hatice Hasan, Kraliçe II. Elizabet tarafından ısıtma ve sıhhi tesisat endüstrisinde kadınlara hizmetinden dolayı onurlandırılacak. Kıbrıs Türklerinden olan Hatice Hasan (MBE), 1990 yılından bir İlkokul öğretmeniyken tesisatçı olmak için yeniden eğitim almış. Ancak bu sektördeki şirketlerin ayrımcılık yapması üzerine serbest meslek sahibi olmak zorunda kaldı. Ardından mükemmel müşteri hizmetleri sunmak için eğitilmiş kadın tesisatçılardan oluşan Musluk, Isıtma ve Sıhhi Tesisat şirketi kurdu. Şu anda Batı Yorkshire’da yaşayan Hasan, kendi işini kurmasının ardından ücretli iş için mücadele eden diğer kadınlara ulaştı. 2011 yılına kadar Hatice Hasan ve ekibi ‘serbest meslek sahibi kadın tesisatçılar ve ısıtma mühendislerinin ilk ulusal ağı’nı geniş bir alanda kurdu. Muslukçu kadın tesisatçı işini yeniden markaladı ve franchise planlarına kayıtlı her kadın tesisatçıya bir rozet verdi.

TÜRÜNÜN TEK ETKİNLİĞİNİ

Bu ağ bugün Londra’dan Dorset’e, Kent ve Hertfordshire’a ve Yorkshire’daki Calder Vadisi’ne kadar uzanıyor. Eylül 2017’de, İngiltere’nin her yerinden kadın tesisatçılara ve ısıtma mühendislerine ev sahipliği yapan ilk ‘Kadın Tesisatçıları Etkinliği’ni düzenledi. Bazıları daha önce başka bir kadın tesisatçıyla hiç karşılaşmamıştı. Etkinlik, kadın tesisatçı sayısını artırmaya yardımcı olmak temasa geçen sıhhi tesisat üreticilerinin ilgisini çekti. Birkaç yıl içinde, şimdi lider endüstri ortakları tarafından desteklenen bu konferans, sıhhi tesisat takviminde türünün tek etkinliğine dönüştü.

KENYA’YA GİTTİ

Endüstrideki kadın sayısı artmış olsa da, genel rakamlar Avrupa’nın en düşükleri arasında yer alıyor. Tahminler, İngiltere’deki 100 bin kayıtlı sayısının sadece 500’ünün kadın olduğunu gösteriyor. 2015 yılında Hatice, yerel halkın suyu korumaya ve kuraklık koşullarında sıhhi tesisat kullanmalarına nasıl yardımcı olacaklarını araştırmak için Kenya’yı ziyaret etti. 40 bin litre kullanılabilir su toplayan yeni bir yağmur suyu toplama sisteminin tasarlanmasına yardımcı oldu ve aynı zamanda yerlileri, tesisatçı olmaları için eğitti.