Londralı Türkler ‘evsiz’lere yardım eli uzattı

Londra merkezli Kıbrıs İslam Cemiyeti ve Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere (KTGBİ), güçlerini birleştirerek şehir merkezinde önemli bir ulaşım ağına sahip Charing Cross İstasyonu yakınında evsiz insanlara yiyecek, giyecek ve barınmalarına yardım edecek eşyalar dağıttı.

İngiltere’de faaliyet gösteren iki dernek güçlerini birleştirip sosyal sorumluluk projesinin bir parçası olup, 21 Aralık Cumartesi akşamı evsiz insanlara yardım eli uzattı. Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu evsiz ve yardıma muhtaç insanlar için farkındalık yaratmanın önemine değinerek şu açıklamayı yaptı: “Tüm dünyada olduğu gibi İngiltere’de de on binlerce insan karda kışta, yağmurda çamurda, aç ve korunmaya muhtaç şekilde başına ne geleceğini bilmeden sokaklarda yaşıyor. Londra sokaklarında bir karton üzerine sığınmış, tren istasyonunda bir köşede gecesini geçiren sıcak bir eve hasret olan binlerce insan var. Çoğumuz bu çaresiz insanları görmezden geliyoruz, lakin herkes gibi onların da bir hayat hikayesi var. Hayat bazıları için çok acımasız ve zor. Son yıllarda ekonomik, sosyal ve politik faktörlerin etkisiyle, evsiz kadın, erkek ve çocukların sayısı önemli ölçüde artmıştır.”

TOPLUMA ÖRNEK OLDULAR

“Evsizlik, sağlık risklerine ve problemlerine sebep olmaktadır. Bu akşam iki kurum olarak güçlerimizi birleştirip, evsiz insanlara yiyecek, giyecek ve barınmalarına yardım edecek eşyalar dağıttık. Öncelikle bizi böylesi önemli ve anlamlı etkinliğe davet eden Londra Kıbrıs İslam Cemiyeti Başkanı Hüseyin Haşim El Bakayi’ye çok teşekkür ederiz. Gençlerimizin el birliğiyle, gönül birliğiyle yoksul ve sokakta yaşayan insanlar için göstermiş oldukları duyarlılık ve ilgi tarif edilemez bir duygu. Duyarlı gençlerin yaptıkları, tüm topluma örnek olsun.”

200 KİŞİYE YEMEK

Londra Kıbrıs İslam Cemiyeti Başkanı Hüseyin Haşim ise gençlerin böylesi anlamlı ve farkındalık yaratan bir projenin parçası olmasından büyük bir gurur ve mutluluk yaşadığını ifade etti. Haşim şunları söyledi: “Dünyada yaygın olarak görülen evsizlik olgusu, ülkemizin büyük kentlerinde de toplumsal bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. İki Kıbrıslı Türk kuruluş, yağmurlu soğuk Londra’da bir araya gelip farkındalık yarattı. Kurum olarak yaklaşık 200 kişiye sıcak yemekler sunuldu ve gençlerimizin yaptığı lezzetli tatlılar evsiz insanlara verildi. Gençlerimizi gönülden kutluyorum, Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere kurulduğu ilk günden itibaren onları yakından takip ediyorum ve takdir ediyorum. Bu akşam bizim gururumuz oldular, iyi ki böyle duyarlı gençlerimiz var, desteğimiz her daim onlarla.”