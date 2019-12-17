Day-Mer’de danışmanlık hizmetleri devam ediyor

GEÇTİĞİMİZ hafta 30. mücadele yılını düzenlediği bir şenlik ile kutlayan Day-Mer, kuruluşundan itibaren, Türk, Kürt ve Kıbrıslı Türklerin ihtiyaç duyduğu sosyal yardımlar, konut, göçmenlik, sağlık, eğitim, çalışma ve tüketici hakları gibi konularda verdiği danışmanlık hizmetlerini önümüzdeki dönem genişleteceğini duyurdu.

Özellikle son 10 yıldan beri iktidara gelen hükümetlerin yaptığı kesinti ve düzenlemelerle giderek zorlaştırdığı sosyal yardımlar, konut hakkı ve kesintilerle yükü aileler üzerine yıkılan eğitim gibi alanlarda bilgilendirme faaliyetleri de gerçekleştiren Day-Mer, danışmanlık hizmetiyle de bürokrasi ile tek başına başa çıkamayanlara destek veriyor. Bir taraftan kesintilerle giderek azaltılan diğer taraftan da yeni düzenlemelerle başvuruları zorlaştırılan yardımlara muhtaç olanların yararlanabilmesi için Türkçe danışmanlık hizmeti toplumumuz açısından hala büyük bir ihtiyaç. Uzun bir zamandan beri ne yerel belediyeler ne de başka bir kurumdan destek almamasına rağmen toplumun bu alandaki ihtiyaçlarını gözeterek danışmanlık hizmetlerini ara vermeden devam ettiren Day-Mer, yeni yıldan itibaren danışmanlık hizmetlerinin günlerini artırarak daha fazla sayıda insana yardım ve destek sunmayı hedefliyor.

4 GÜNE ÇIKIYOR

Şimdiye kadar Pazartesi ve Salı günleri 11.00 ile 16.00 arasında verilen danışmanlık hizmeti giderek artan talebi karşılamak için hafta da dört güne çıkartılacak. Pazartesi ve Salı günleri, yeni uygulamaya başlanan Universal Credit, Housing Benefit, Council Tax Reduction, hala Universal Credit’e geçmemiş olanların yararlandığı Jobseeker’s Allowance, Income Support, Employment and Support Allowance, Tax Credit, Child Benefit de dahil olmak üzere tüm yardımlar, hastane randevuları, emeklilik, ücretsiz ulaşım kartları, pasaport, belediye evi başvuruları gibi konularda randevusuz olarak verilecek danışmanlık hizmeti Çarşamba ve Perşembe günleri de randevulu olarak devam ettirilecek. Uzun zaman alan Capability Work Questionnaire ve P.I.P formları randevulu olarak Çarşamba günleri, vatandaşlık, oturum ve iltica edenlerin yararlandığı NASS yardımları ise yine randevulu olarak Perşembe günleri doldurulacak.

Day-Mer’de verilen bire bir danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra, sosyal yardımlar, göçmenlik, sağlık, eğitim, çalışma gibi konularda toplumu bilgilendirmek için düzenli olarak toplantılar da gerçekleştirilecek.

Day-Mer’in verdiği danışmanlık hizmetleri ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi almak için 020 7275 8440 numaralı telefonu arayabilir, hafta içi her gün sabah 10.00 ile 17.30 arası Day-Mer’i ziyaret edebilir ya da info@daymer.org adresine email gönderebilirsiniz.