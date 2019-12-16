Atlas Global’den yeni açıklama!

Atlas Global Havayolları, internet sitesi üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, bugün itibariyle rezervasyon portalının hizmete açıldığı belirtildi.

HAVAYOLU TARAFINDAN YAPILAN DUYURU ŞU ŞEKİLDE;



* Bugün itibarıyla rezervasyon portalımız hizmete açılmıştır. 21 Aralık 2019 Cumartesi sabahı 11.15’de uçuşlarımız tekrar başlayacaktır.

* 26 Kasım – 21 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılamayan uçuşlara ait tüm biletler açığa alınmıştır. Açığa alınan biletlerinizle ilgili değişiklik talepleriniz için doğrudan biletinizi satın aldığınız acentenizle iletişime geçebilir veya callcenter@atlasglb.com adresine PNR numarınızla birlikte iletebilirsiniz.

* Taleplerinize yönelik işlemler 19 ve 20 Aralık 2019 tarihlerinde tamamlanacaktır.

Daha fazla bilgi için Atlas Global Londra ofisini arayabilirsiniz 0203 289 5588