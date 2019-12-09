Türk marketine bıçaklı saldırı

2 hours önce
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Haber: Halil Yetkinliğolu

İngiltere’de Türk marketi sahibini Allah korudu. İş yeri sahibi Özcan Yıldırım, saldırı esnasında göğsüne bıçak saplamak isteyen soygunuya karşı elini siper ederek karşı koydu. Yaralanan market sahibi kaldırıldığı Poole Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde bir gün tutulduktan sonra taburcu edildi.

İNGİLTERE’nin güney doğusunda yer alan Portsmouth şehrindeki Türk marketine bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Konu ile ilgili konuşan Wallisdown News Market sahibi Özcan Yıldırım (36), olayın geçtiğimiz cuma gecesi yaşandığını söyledi.

Maskeli soyguncunun  göğsüne saplamayı hedeflediği bıçağı elini önüne koyarak engelleyen Yıldırım, kaldırıldığı Poole Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde bir gün tutulduktan sonra taburcu edildi.

Özcan Yıldırım

Bıçaklı soygun saldırısı ile ilgili Kayserili Yıldırım şunları söyledi: “Akşam saat 21.00 sularında yüzünde maske olan bir kişi içeriye girdi. Maskeli olarak giriş yapılmayacağını söylediğimde, sol kolundan bir bıçak çıkartan soyguncu derhal ‘kasadaki paraların tamamını vermemi’ söyledi. Kendimi korumak için yanımda bir sopa vardı. O an bulamadım. Karşı koymak için kalın bir kutu aradım. Bulduğum kutu da parçalandı. Bu kez kazağından tutup üzerine çekti. Elindeki bıçağı göğsüme saplamak istedi. Elimi göğsüme koyunca bıçak elime saplandı. Bıçağı çekip saldırmaya devam etti. Yüzüne yumruk vurma fırsatım oldu. Bu esnada afalladı. Kaçmak istedi. Kazağını elime geçirdim ve kendime doğru çekmek istedim. Yüzünün gözükmesini istemeyen soyguncu, kaçmayı başardı. Geriye saldırıda kullandığı bıçağı ve kapşonlu kabanı kaldı. ”

Olay, polise yandaki iş yeri sahipleri tarafından ihbar edildi. 2 dakika içerisinde olay yerine gelen polis ve sağlık görevlileri Yıldırım’ı, hastanenin acil servisine kaldırdı.

Bıçaklı soygun olayı güvenlik kameralarına yansıdı.

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