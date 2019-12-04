Turizm acentelerimiz bu yıl da ödülleri topladı

KIBRIS Türk seyahat acenteleri Cyprus Paradise ve Direct Traveller, İngiltere’nin en prestijli turizm ödüllerine layık görüldü.

British Travel Awards adlı ödül törenine katılan acentelerimiz farklı ödüller kazandı.

Battersea Evolution’da 27 Kasım Çarşamba akşamı düzenlenen British Travel Awards, eğlence seyahatleri ve turizmdeki en iyi performans gösteren işletmeler hakkında kamuoyunun en büyük anketinin sonuçlarını açıkladı.

Bir kez daha Kuzey Kıbrıs’a, Türkiye’ye ve daha pek çok yere yıllardır seyahat eden binlerce kişiye hizmet veren markalarımız, tatilciler tarafından pek çok ödüle layık görüldü.

Bu yıl 7. Ödüllerini kazanan Cyprus Paradise sevincini “Doğu ve Güneydoğu Avrupa’ya En İyi Küçük Tatil Şirketi” dalında altın ödülünü kazandığımız için çok mutluyuz. Bize oy veren herkese çok teşekkür ederiz!” şeklinde paylaştı.

Bu yıl 8. ödüllerini kazanan Direct Traveller ise sosyal medya paylaşımlarında şükranlarını ifade ederek, “Direct Traveller, 2019’da 8. British Travel Awards’ı kazandığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyor. “Doğu ve Güneydoğu Avrupa’ya En İyi Tatil Şirketi” (Küçük) dalında gümüş ödül ile onurlandırıldık. Bize oy veren herkese içten bir teşekkür, son 17 yıl boyunca tatilleri için Direct Traveller’ı tercih eden tüm müşterilerimize özel teşekkür ederiz. Siz olmasaydınız bu mümkün olmazdı.”