KKTC Başbakanı Tatar Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında: “Biz görev adamıyız”

Yıllar sonra Londra’ya gelen KKTC Başbakanı Ersin Tatar, ziyaretinin ilk gününe basın mensuplarını kabul ederek başladı.

Tatar toplantıda Londra programını, gerçekleştireceği görüşmeleri ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, İstanbul’a yaptığı ziyaretin ardından başladığı Avrupa turunda Strazburg ve Basel’in ardından Londra’ya geldi.

28 Ekim Perşembe akşamı Basel’den Londra’ya gelen Tatar’ı KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, Konsolos Buket Kop ve toplum üyeleri karşıladı.

Tatar, aynı ayağının tozuyla Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.

Başbakan Tatar, Londra’da ilk gününe ise basın mensuplarını kabul ederek başladı. KKTC Londra Temsilciliğinde gerçekleşen görüşme güncel konuları değerlendirip, yöneltilen soruları yanıtladı.

İngiltere’deki yaşadığı dönemi ve sonrasında başlayan siyasi hayatını anlatan Tatar, yurt dışı ziyaretlerinde hem bürokratik görüşmeleri gerçekleştirme hem de yurttaşlarıyla bir araya gelerek onların taleplerine ve sıkıntılarına kulak vermeye çalıştığını ifade etti.

Kıbrıs sorununa da değinen Tatar, geçtiğimiz günlerde Kıbrıslı liderler ile BM Genel Sekreteri’nin Berlin’de gerçekleştirdiği üçlü görüşmeye işaret ederek, “Biz hükümet olarak görüşmede bir aşama kaydedildiğini düşünmüyoruz. Alternatif fikirlerin de mutlaka masaya gelmesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Federal çözüm bir umut olmaktan çıkmıştır” dedi.

Kıbrıs Türk halkının haklarını talep etmeye ve sesini duyurmaya devam etmesi gerektiğine dikkat çeken Başbakan Tatar, “KKTC Doğu Akdeniz’de çok büyük bir değer kazanmıştır. Türkiye’nin geleceği için KKTC’nin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da konuşan Tatar, “UBP, KKTC’nin en köklü partisidir. Şuanda yapılan anketlere göre yüzde 40’ın üzerinde oy oranı var. Teşkilatımız, UBP’nin kendi adayını göstermesi gerektiğini söylüyor. UBP Parti Meclisi, bunu en iyi şekilde değerlendirecek. Önümüzdeki 1 ay içinde sonuç belli olacaktır.” dedi.

Tatar, “Siz Cumhurbaşkanı olmayı gönlünüzden geçiriyor musun?” sorusuna ise “Biz görev adamıyız.” Diyerek yanıt verdi.

Kıbrıs sorunu konusunda KKTC’nin kendi içinde bölündüğünden söz eden Tatar, “Cumhurbaşkanı Akıncı ve yanındakiler, sadece federal çözümün olabileceğini savunuyor. Fakat Meclis’teki 50 Milletvekilinin 35’i bizim gibi düşünüyor. Federasyonu reddetmiyoruz, o da masada dursun, Türkiye de öyle söylüyor. Fakat alternatifler de masada dursun diyoruz.” dedi.

Kuzey ve Güney Kıbrıs’ın yan yana ‘güzel komşuluk ilişkileri’ içinde olması gerektiğini söyleyen Tatar, “Adada şuan bir barış var. Barış, 1974’te geldi. Eksik olan anlaşmadır. Anlaşma için oturup konuşalım” dedi.

Basın toplantısının ardından saat 15.00’te İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türklerinin sivil toplum örgütleri ve temsilcileriyle bir araya gelecek olan Tatar, bu akşam onuruna verilecek resepsiyona katılacak.

Türk Toplumu Futbol Federasyonunun organizasyonu ve AKOL GROUP’un sponsorluğuyla bu akşam (Cuma) saat 20.00’de gerçekleşecek olan resepsiyona Kuzey Londra’nın Wood Green bölgesinde bulunan Grand Palace Düğün Salonu ev sahipliği yapacak.

Herkese açık olan resepsiyona yoğun katılımın gerçekleşmesi bekleniyor.

Başbakan Ersin Tatar, Londra’daki temaslarını tamamlamasının ardından ise yarın akşam saatlerinde KKTC’ye geri dönecek.

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