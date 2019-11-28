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Londra Gazete

Nazım Salih kayıp!

Nazım Salih kayıp!
Toplum haberleri
28.11.2019
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Enfield Polisi, 84 yaşındaki Nazım Salih’in kayıp olduğunu ve arandığını açıkladı.

84 yaşındaki Nazım Salih Palmers Green N13 bölgesinden kayboldu ve belki Kuzey Londra’da Wood Green veya Brent Cross bölgelerinde olabilir söylendi. 

84 yaşındaki Nazım Salih’i görenlerin 999 veya 101 numaralı telefondan polise ihbar etmesi istendi.

Polis reference: REF 19MIS04201

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