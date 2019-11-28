Nazım Salih kayıp!

Tüm dünyada kadına şiddet ve cinayetlerin artış gösteriği bir dönemde, kadınlar bu süreçte fiziksel, psikolojik, dijital, ekonomik ya da sözlü olarak çok çeşitli olarak şiddete uğramakta. İngiltere’de Sarah Everard cinayetinin ardından, kadın cinayetleri hem İngiltere hem de dünya basınında yeniden gündem oldu. İngiltere İstatistik Ofisi (ONS) ise, 2019-2020 yılında elde...