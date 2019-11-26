Kadına karşı şiddete farkındalık için Londra’da etkinlik düzenlendi

Dünya genelinde artarak devam eden kadına yönelik şiddet ve suçlara karşı farkındalık yaratmak için Day-Mer’de bir etkinlik düzenlendi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete karşı Mücadele ve Dayanışma Günü etkinliği kapsamında Day-Mer Kadın Komisyonu tarafından düzenlenen etkinlikte sinevizyon gösterimi, resim sergisi ve tiyatro oyunu sahnelendi.

Resim sergisi ve sinevizyon gösteriminin ardından Day-Mer Kadın Komisyonu’ndan Elif Karabulut bir konuşma yaptı.

Kadına yönelik şiddet ve Day-Mer Kadın Komisyonu’nun çalışmaları hakkında konuşan Karabulut, şunları söyledi:

“Ekonomik güçlükler içinde çırpınan ailelerde kadın, yalnızca şiddetin, cinayetin değil; aynı zamanda çok sayıda intiharların da kurbanı olmaktadır. Bu koşullara boyun eğip razı olacak değiliz. Bu durum karşısında çok yönlü ve sürekli bir mücadele gerektiği açıktır. Tek başınalık bizi güçsüzleştirir, birliktelik bizi güçlendirir. İşte bu nedenle Day-Mer’li kadınlar, yaptığımız çalışmalarla kadın arkadaşlarımıza ulaşmaya, yalnız olmadıklarını söylemeye çalışıyoruz. Kendimizi güçlü kılacak, özgüven sağlayacak ve geliştirecek resim, tiyatro, halk dansları, koro, biz kadınları ilgilendiren konularda atölye çalışmaları gibi; kültürel, sanatsal, eğitsel çalışmalar yürütüyoruz. Bazen de taleplerimizi haykırmak için alanlarda, yürüyüşlerde yerimizi alıyoruz. Kız kardeşlerimizi daha da fazla çalışmalara katmak, şiddete, sorunlara, kesintilere karşı mücadele etmek ve örgütlenmek bizlerin görev ve sorumluluğudur.”

Karabulut’un konuşmasının ardından Day-Mer bünyesinde faaliyet yürüten Londra Meydan Sahnesi ekibi tarafından hazırlanan tiyatro oyunu gerçekleşti.

Yazar Doğan Korkmaz’ın “Masumiyet” adlı ve kadın konulu oyunu yönetmen Rahime Simpson tarafından derlendi.

Oyunun ardından kısa bir konuşma yapan Simpson, “Kendimizi ifade edebileceğimiz alanlar bulalım ve o alanlarda kök salalım, bu alanlar tiyatro, resim ya da politika olabilir” diyerek sözlerini bitirdi.

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