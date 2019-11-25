Birleşik Krallık’ta hizmet veren öğretmenlere Başkonsoloslukta kutlama

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelerek başta Londra olmak üzere Birleşik Krallık’ın farklı bölgelerinde eğitim ve öğretim hizmeti veren öğretmenler için Başkonsoloslukta kutlama etkinliği düzenlendi.

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Çınar Ergin ve eşi Deniz Ergin’in ev sahipliğinde, Başkonsolosluk resmi konutunda gerçekleşen kutlamaya TC Londra Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal, KKTC Londra Temsilciliğinden Konsolos Aslı Erkmen, KKTC Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik başta olmak üzere, İngiltere Türk Öğretmenler Derneği Başkanı Mansur Işıkbol ve öğretmenler katıldı.

Birleşik Krallık’ta hizmet veren öğretmenleri temsilen bir konuşma yapan Burhan Alıç, “Gazi Mustafa Kemal Atatrük’ün, milletiminiz ebediyete kadar devam edecek olan varlığı hep aydınlık olsun diye başlattığı okuma yazma seferberliği üzerinden 91 yıl geçti. Onun millet mektepleri başöğretmenliğini kabul ettiği 24 Kasım 1928 tarihi 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutluyoruz.” diye başladı.

Öğretmeni tanımlamanın çok olduğunu dile getiren Alıç, yapılan tanımlarının birçoğunun ya fazla süslü ya da eksik olduğunu ifade ederek, “Her öğretmen kendisinin tarifidir.” dedi.

Alıç’ın ardından konuşmasını yapmak için kürsüye Londra Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal geldi. “Öğretmenlerimiz bizim en kıymetli varlıklarımızdandır.” diyen Ünsal, bir çocuk için anne ve babasından sonra öğretmenini de bir aile üyesi olarak gördüğünü ifade ederek, “Öğretmenlik idealizm ister; herkes öğretmen olamaz.” dedi. Özellikle yurtdışında hizmet veren öğretmenleri büyük fedakarlıklar verdiklerini dile getiren Ünsal, öğretmenleri birer fenere benzeterek, “O fenerlerden çıkan ışık, öğrencilerimizin gönüllerini ve zihinlerini aydınlatıyor.” dedi.

Ünsal’ın ardından konuşmasını yapmak için kürsüye Londra Başkonsolosu Çınar Ergin geldi. Geçirdiği sağlık sorununa rağmen, öğretmenleri ağırlayan Ergin, kendisine geçmiş olsun diyenlere teşekkür ederek, “Kimse merak etmesin çınarların kökü sağlamdır, öyle kolay kolay bir şey olmaz.” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenlere seslenerek, “Cumhuriyet sizlerden fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller nesilleri yetiştirmeniz bekliyor.” dediğini hatırlatan Ergin, bu kriterlerin Türkiye Cumhuriyeti’ni daha aydınlık geleceklere taşıyacak olan nesillerin temel belirleyici unsuları olduğunu söyledi.

Atatürk’ün başka hiçbir mesleğe atfetmediği önemi öğretmenlere verdiğini söyleyen Ergin, “Cumhuriyet’imizin aydınlık, gelecek nesillerinin mimarı olarak görmüştür.” diyerek, “Dünyanın en saf ve en zor mesleklerinden birini yerine getiriyorsunuz. Anne babalar, canları kadar çok sevdikleri çocuklarını sizlere ‘Al bunu eti senin kemiği benim, yurduna milletine yararlı insan haline getir’ diye sizlere emanet ediyor. Bu sorumluluğu ancak siz hissedebilirsiniz. Ve bugün geriye dönüp bakıyorum ve sizleri gördükçe düşünüyorum ki; Türkiye Cumhuriyeti’nin öğretmenleri hem geçmişte hem de bugün tüm zorluklara ve olumsuzluklara rağmen özveriyle, yurt sevgisiyle, insan sevgisiyle, elindeki meşale olarak da müspet ilimlerle bu görevlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye devam ediyorlar. Ne mutlu ki sizler Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün meslektaşısınız.” ifadelerini kullandı.

Ergin’in konuşmasının ardından İngiltere Türk Öğretmenler Derneği Başkanı Mansur Işıkbol, kendilerini ağırladıkları için Başkonsolosa çiçek verdi.

Yapılan konuşmaların ardından öğretmen Muhammet Girgin, şair fazıl hüsnü dağlarca şair Fazıl Hüsnü Dağlarca tarafından yazılan Öğretmen şiirini okudu.

Sonrasında Türk Tarih Kurumu tarafından öğretmenler hakkında hazırlanan kısa film gösterimi gerçekleştirilip, öğretmenler Sabriye Uz, Duygu Efe ve Pınar Işık’ın hem müzik enstrümanlarıyla hem de sesleriyle geceye renk katan performansları dinlendi.

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