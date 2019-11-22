Barking’de yaşayan 15 yaşındaki Kıbrıslı Türk Hakeem kayıp

2 hours önce
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Doğu Londara’nın Barking bölgesinde yaşayan 15 yaşındaki Hakeem Shamis’ten günlerdir haber alınamıyor.

Annesi Kıbrıslı Türk olan gencin kaybolduğu gün, evden çıkarken abisine arkadaşlarıyla buluşacağını söylediği biliniyor.

Polis tarafından başlatılan arama çalışmaları kapsamında Hakeem’in Chelmsford bölgesinde de görülebileceği belirtildi.

Kayıp gencin annesi Havva Shamis ve babası Abdullah Shamis bir an önce evlatlarına kavuşmak istiyor.

16 Kasım Cumartesi gününden bu yana kendisinden haber alınamayan genci görenlerin ya da yerinin nerede olduğunu bilenlerin 101 numaralı telefonu arayarak 19MIS045718 referans koduyla ihbar etmesi isteniyor.

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