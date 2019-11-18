Enfield Alevi Kültür Merkezi öğrencileri sanat gecesi gerçekleştirdi

LONDRA’DA faaliyet gösteren aktif toplum merkezlerinden biri olan Enfield Alevi Kültür Merkezinin öğrencileri düzenlenen sanat gecesiyle becerilerini sergiledi.

Britanya Alevi İnanç Kurulu Başkanı Ali Dereli Dede, Yadigar Aslan Ana ve İnanç Kurulu Üyeleri Kaya Demirçivi ve Doğan Erdoğan tarafından uyandırılan çerağla gece başladı.

İnan Çifçi önderliğindeki semah ekibinin semaha durmasının ardından sahneye Alevi Spor Akademi 8 yaş altı futbol öğrencileri ve onlardan sorumlu Yılmaz Boz geldi.

Ardından Umut Özkan önderliğindeki bağlama gurubu sahne aldı. Bağlama gurubunun performansından sonra 10 yaş altı futbol öğrencileri ve onlardan sorumlu Zeynel Karakaş sahneye çıktı.

Akabinde Ümit Armağan yönetimindeki gitar ve piyano gurubu sahne alarak performanslarını gerçekleştirdi. Sonrasında 12 yaş altı futbol öğrencileri ve onlardan sorumlu Mehmet Kamalak ve Johnson Tikara sahneye çıktı.

Ardından sahneye Derya Alibabaoğlu ve zakirlik eğitimi verdiği öğrencileri çıkarak performanslarını sergilediler. Zakirlik öğrencilerinden sonra 15 yaş altı futbol öğrencileri ve onlardan sorumlu Aligül Salih ile Serdal Yanmaz sahneye çıktı.

Sonrasında Emek Sahnesi tiyatro gurubunun performansı gerçekleşti. Bunun ardındansa Hasan Bölücek yönetimindeki resim öğrencilerinin eserleri sergilendi.

Akabinde Murat Sezgin yönetimindeki bağlama gurubu sahne alarak performanslarını sergiledi.

Bağlama gurubundan sonra sahne alan Suat Karakaş yönetimindeki koro deyişler ve türküler seslendirdi.

Ardından İrem Sayılgan tarafından yetiştirilen keman ve piyano eğitimi öğrencileri performanslarını sergiledi.

Bunun ardından Enfield AKM öğrencilerine rehberlik eden ve birer rol model olan Aras Kaplan, Damla Uyan ve Deniz Gök’ün performansları izlendi.

Sonrasında Britanya’nın dört bir yanında öğrenci yetiştiren Mustafa Kılçık ve öğrencileri sahne alarak hünerlerini gösterdi.

Ardındansa Erdal Yapıcı önderliğindeki bağlama atölyesi üyeleri sahne aldı.

Müzik performanslarının ardından sahneye Hüseyin Çiçek yönetimindeki halk oyunları ekibi geldi. Farklı yaş gruplarından oluşan halk oyunları ekipleri sırayla gösterilerini gerçekleştirdikten sonra geceye katılan herkes halay çekmek için sahneye davet edildi. Çocuk ve yetişkinlerin birlikte çektikleri halayların ardından gecenin başında uyandırılan çerağ, inanç önderlerinin dualarıyla söndürüldü.

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