İADD tarafından Atatürk’ü anma etkinlikleri düzenlenecek

İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği (İADD) tarafından ebediyete intikalinin 81’inci yıldönümünde Atatürk’ü anma amacıyla bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Tarihçi yazar Doç. Dr. Orhan Çekiç’in konuşmacı olarak katılacağı konferans, Milli Mücadele fotoğraf sergisi ve bir resepsiyondan oluşan etkinlikler silsilesi 8 Kasım’da gerçekleşecek.

Kuzey Londra’nın Wood Green bölgesinde yer alan Grande Palace adlı mekanda gerçekleşecek olan etkinlikler ücretsiz ve herkese açık olacak.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan İADD Yönetim Kurulu, hem Atatürk’ü anma hem de Milli Mücadele’nin 100. yılını idrak etme amacıyla organize edilen etkinler yapılacağını duyurdu. İADD tarafından yapılan açıkla şöyle:

“Değerli Atatürk ve Cumhuriyet Sevdalıları, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81. yılında O’nu her zamankinden daha çok özlemle, sevgiyle ve saygıyla anıyoruz. İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği olarak, 8 Kasım Cuma akşamı ‘242 High Road, London, N22 8JX’ adresindeki Grand Palace Konferans Salonu’nda Ata’mızı Anma ve Anlama programı düzenliyoruz. Bu önemli gecemize İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi, Atatürkoloji Enstitüsü Kurucusu Doç. Dr. Orhan Çekiç konuşmacı olarak katılacaktır. Konuşma sonrasında programımız, Sayın Orhan Çekiç ile sohbet etme fırsatını da bulacağınız Resepsiyon ve Milli Mücadelenin 100. yılı dolayısıyla hazırlanan Sergi ile devam edecektir.

İlk defa 19 Mayıs’ın 100. yılındaki Büyük Londra Buluşması’nda açılan ve bu buluşmanın Organizasyon Komitesi’ndeki İngiltere ADD, +1 Türkiye, TGB İngiltere, Azerbaycan Evi, Anadolu Kültür Merkezi ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği olmak üzere 6 dernek tarafından hazırlanan Milli Mücadele Sergisi 8 Kasım’da tekrar sergilenecektir. Atatürk ve Cumhuriyet Sevdalılarına yakışan inanç ve kararlılıkla bu önemli etkinliğe aileniz ve dostlarınızla katılmanızı ve ücretsiz etkinliğimizi mümkün olduğu kadar çok kişiye ulaştırmanızı rica ederiz.”