“Kelimelerin Ötesinde” karma sanat sergisi Londra’da görücüye çıktı

DAHA önce çok sayıda sergiye ve kültürel organizasyona imza atmış moda ve sanat danışmanı Zeynep Ober ve sanat danışmanı Gülce İlken, bir başka büyük organizasyon için tekrar bir araya geldi.

Türkiye’den toplamda altmışı aşkın ressam ve heykeltıraşın yanı sıra, dünyanın farklı yerlerinden gelen çok sayıda yabancı sanatçının katılımı ile hem Türkiye’de, hem Londra sanat etkinliklerinde, hem de Londra’daki Türk toplumu arasında büyük yankı uyandırmış̧ karma resim ve heykel sergilerinin bir yenisi 4 Kasım tarihinde Londra’da özel bir davetle kapılarını sanatseverlere açtı.

4 – 8 Kasım 2019 tarihleri arasında açık olacak olan Beyond Words, Londra’nın sanat alanında en popüler semtlerinden biri olan Camden’ın uğrak yeri Camden Image Gallery’de gerçekleştiriliyor.

Sanatın iyileştirici gücünden yola çıkılarak oluşturulan bu sergiye katılan sanatçılar, kendi yaratımlarının iyileştirici gücünü ve sanat ile “iyi”leşmeyi kendi yorumu ile anlatıyor.

Sergide ünlü Türk ressam Güngör Taner onur sanatçısı olarak yer alırken, toplamda 12 uluslararası resim, heykel ve fotoğraf sanatçısının eserleri sergileniyor. Türkiye’den 8 ünlü sanatçının yan sıra, İngiltere, İtalya, Çin ve Almanya’dan da katılan sanatçılar, kelimeler ile ifade edilemeyen her şeyi sanatları ile göz önüne seriyor.

Bu karma sergiye katılacak olan birbirinden değerli sanatçıların alfabetik sıraya göre isimleri şöyle:

Ben Wilson, Bryce Willem, Carla Dentamaro, Cassia Liu, Emre Tamer, Kaan Baltacı, Lolita Asil, Nerkiz Akçura, Nevruz Akdağ, Onur Aydın Ayyıldız, Zeki Dervisoglu ve Onur sanatçısı: Güngör Taner

4 Kasım Pazartesi akşamı açılış gerçekleşen sergiye, TC Londra Büyükelçisi Müsteşarı Ahenk Denli, TC devlet sanatçısı ünlü piyanist Gülsin Onay, Güngör Taner adına kızı Esra Balioğlu, birçok ünlü iş insanı, sanatsever ve koleksiyonerler katıldı.

Yeni kurulan Türk İngiliz Kültür Birliği’nin (Anglo Turkish Culture Association – ATCA) ilk etkinliği olma özelliğini taşıyan sergi büyük beğeni topladı. ATCA Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Ober ve Yönetim Kurulu Üyesi Gülce İlken yaptıkları açıklamada böyle bir sergiyi organize etmekten gurur duyduklarını ve bu özel etkinliğin ATCA’nın da ilk kültürel faaliyeti olmasından ötürü büyük heyecan yaşadıklarını ifade etti.

“Kelimelerin Ötesinde” (Beyond Words) karma sergisi 8 Kasım tarihine kadar halka açık olarak 174 Royal College St, London NW1 0SP adresinde 11:00 – 18:00 arası gezilebilir.