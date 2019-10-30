Büyükelçilikte Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu yapıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96. yılı kutlamaları kapsamında Londra Büyükelçiliği’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi.

Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın’ın ve eşi Gül Yalçın’ın ev sahipliğindeki davete İngiltere ve Londra’dan yüzlerce Türk ve yabancı konuk katıldı. 600’ü aşkın konuğun katıldığı resepsiyona, Silahlı Kuvvetler ve Kara Ataşesi Yarbay İsmail Candan Aşçı ve eşi Burcu Aşçı da katıldı.

Büyükelçi Ümit Yalçın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajını okuduktan sonra bir konuşma yaptı. Yalçın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Türkiye’nin kuruluşundan bu yana tarih, siyasi, ekonomik ve sosyal dönüşümüne dikkat çekti.

“Türkiye ve Birleşik Krallık köklü bir geçmişe sahip.” diyen Yalçın, Osmanlı İmparatorluğu dönemine başlayan siyasi ilişkilerin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra daha ileriye taşındığını ifade etti. Ticari, ekonomik, kültürel ve turizm alanı gibi pek çok alanda ikili ilişkilerin ileri seviyede olduğunu söyleyen Büyükelçi, iki ülke arasında ki ticaret hacminin daha da büyüyeceğini dile getirdi.

Birleşik Krallık’ta yarım milyon nüfusa yaklaşan Türk toplumunun bu ülkenin ekonomik, sosyal hayatına koyduğu katkılardan dolayı gurur duyduklarını söyleyerek, siyasi alana katılımın daha fazla ve daha verimli olmasını temenni etkilerini dile getirdi. Türk toplumunun Barış Pınarı Harekatı’na verdiği destek ve dayanışma için teşekkür eden Yalçın, “Sivil toplum kuruluşlarının operasyonla ilkini kamuoyunu bilgilendirme ve kara propagandaya karşı mücadeleleri her türlü takdirin üzerindedir.” dedi. Büyükelçi Yalçın, operasyonda hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andığını belirterek, cumhuriyetin ilelebet yaşamasını temenni edip konuşmasını bitirdi.