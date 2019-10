Londra’da Cumhuriyet coşkusu yaşandı

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin 96. kuruluş yıldönümü münasebetiyle İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu tarafından bir balo organize edildi.

Türkiye’den gazeteci Ümit Zileli ve İngiltere’de ikamet etmeye başlayan sanatçı Melisa Kenter’in onur konuğu olarak katıldığı geceye bürokratlar, siyasetçiler, toplum temsilcileri ve Türkiye sevdalıları katıldı.

Gecenin açılış ve selamlamasını yapan İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı Jale Özer, katılanlara ve destek olanlara teşekkür ederek şunları söyledi:

“Bugün Birleşik Krallık’ta yaşayan Türk toplumuna her zamankinden daha büyük bir görev düşüyor. Tüzüğünde Atatürk İlke ve inkılaplarını esas alan İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu olarak ana vatanımızın dış dünyada itibarını düzeltmek ve çağdaş ve modern Türkiye Cumhuriyeti’ni en iyi şekilde temsil etmeliyiz. Bizlere düşen sorumluluk “Savaş Zaruri Olmalıdır, Zaruri Olmayan Savaş Cinayettir” ifadesi ile bütün yaşamı boyunca barışa bağlı kalmış Atatürk’ün yurtta sulh cihanda sulh şiarını benimsemiş çağdaş, laik ve modern Türkiye Cumhuriyeti’nin Dünya milletleri için bir barış güvencesi olduğunu her platformda anlatmalı ve çalışmalarımızda bunları prensip edinmeliyiz. Bu sayede o laik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nde kazandığımız birikimimizle, bilgimizle yaşadığımız ülke olan Birleşik Krallık’ta sosyal, kültürel ve siyasal alandaki çalışmalara katkı koyabiliriz. Bugün Cumhuriyetimize her zamankinden daha fazla sahip çıkacağımızı, vazgeçmeyeceğimizi ve onu yaşatacağımızı hep birlikte bir kez daha söz vermek için buradayız… Özellikle biz kadınlara verilen haklarla toplumda eşit birey, çağdaş, modern ayakları üstünde duran kadınlar olmamızı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatanları uğrana hayatlarını hiçe sayan tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha minnet, şükran ve saygıyla anıyorum.”

Başkan Özer’in ardından söz alan KKTC Londra Konsolosu Aslı Erkmen, “Kıbrıs Türk halkı, büyük önder Gazi Mustafa Atatürk’ün en büyük eserim diye hitap ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96. Yıl dönümü Türkiye’mizle aynı coşku ve duygu bütünlüğü içinde kutlamanın heyecan ve gururunu yaşamaktadır.” diyerek Türkiye’nin cumhuriyetin ilanı ile yeniden kalkınıp geliştiğini ifade etti.

Erkmen’den sonra gecenin onur konuklarından Melissa Kenter söz aldı. “Cumhuriyet kazanımlarının ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz bu günlerde ve maalesef cumhuriyet kazanımlarının çok değersizleştirildiği bu günlerde bize düşen bu mirasa sonuna kadar sahip çıkmamızdır. Çünkü cumhuriyet kolay kurulmadı. Vatanımızın her karış toprağında bildiğiniz bilmediğiniz binlerce kahramanlık, binlerce fedakarlık hikayesi var.” diyen Kenter, Adapazalı Kambur Kerim’in hikayesini anlattı. Katılımcılardan alkış toplayan bir performansla hikayeyi anlatan Kenter’in ardından gecenin diğer onur konuğu olarak Türkiye’den gelen gazeteci Ümit Zileli söz aldı.

“Mustafa Kemal Atatürk bir deha!” diye sözlerine başlayan Zileli, 1934 yılında Atatürk’ün Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesini anlattı. Yapılan konuşmaların ardından canlı müzik eşliğinde eğlenildi.

Programda Londralı sanatçılar Özgür Canyurt, Ercüment İbrahim, Hüseyin Cemgünal, Dilek Altunkaş ve koro şefi Dilde Adalı yönetimindeki Hoş Seda Korosu konser verdi. Gecede ayrıca Azeri müzisyenler eşliğinde sahneye çıkan Azeri sanatçı Aysu Zencani de şarkılar seslendirdi.

