Feryal Demirci Clark ilk seçimde İngiliz Parlamentosuna giren ilk Türkiyeli olacak

Kuzey Enfield Milletvekili seçim bölgesinde John Ryan’ın partisinden istifa etmesinin ardından adaysız kalan İşçi Partisi, gelecek seçimde Feryal Demirci Clark’ı aday gösterecek.

Parti içindeki uzun ve kısa liste yarışlarını kazanan Clark, dün (26 Ekim Cumartesi) yapılan son oylamada dört aday adayı içinde en çok desteği alarak İşçi Partisinin bölge Milletvekili adayı olmaya hak kazandı.

Clark, bölgede yaşayan İşçi Partisi üyeleri tarafından verilen oylarla rakipleri Harrow Belediye Meclis Üyesi Dean Gilligan, Enfield Belediye Meclis Üyesi Margaret Greer ve Barking Belediye Meclis Üyesi Sanchia Alasia’yı geride bıraktı.

Hackney Belediye Başkan Yardımcığı ile sağlık ve sosyal yardımlar alanında belediye meclis üyeleri kabinesinde bulunan Clark, uzun yıllardır İşçi Partisi içinde siyasi faaliyetler yürütüyor.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Clark, Kuzey Enfield Bölgesinden partisinin milletvekili adayı seçildiği için onur duyduğunu, bu zorlu yarışta kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkürlerini belirterek, “Gelecek genel seçimi kazanmak için her üye, her bölge sakin ve her toplum için yorumladan çalışacağım ve parlamentoda sizi temsil edeceğim.” dedi.

ERKEN SEÇİM OLASILIĞI

Brexit sürecinde İngiltere ve Avrupa Birliği temsilcileri arasında varılan anlaşma İngiliz parlamentosunda oylanmak istemiş fakat her iki girişimde de reddedilmişti. Başbakan Boris Johnson, hafta için yaptığı açıklamada yarın (28 Ekim Pazartesi) parlamentoya erken seçim teklifi sunacağını açıklamıştı. Avam Kamarası’nda yapılacak oylama ile erken seçim kararı alınırsa yılbaşından önce ülke genelinde seçime gidilmesi bekleniyor.

Olası bir erken genel seçimde Clark’ın kazanmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.